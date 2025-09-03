[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]조용익 부천시장은 배수지 공사 현장 노동자 사망사고와 관련, 재발 방지 대책을 강하게 지시하고 시공사 측에는 사후 대책에 소홀함이 없도록 적극 나서줄 것을 요청했다.

조용익 시장은 지난 2일 사고 현장을 다녀온 후 긴급비상대책회의를 열고 “시민의 안전 확보와 안전관리 강화를 위해 항상 힘써왔지만, 불행을 막지 못했다는 사실에 안타까운 마음을 금할 수 없다”고 말했다.

그러면서 사고 수습 및 재발 방지를 위해 비상 대응체제 유지와 모든 공사 현장에 대한 특별 안전점검, 전담조직(TF) 구성을 지시했다.

부천시는 TF를 통해 관내 건설 및 공사현장 안전관리 실태를 전반적으로 점검하고 관련 종사자 대상 안전교육을 실시할 계획이다.

필요시 민관 합동 TF로 확대하고 관계기관과 사고 수습 및 유가족 지원에도 최선을 다할 방침이다.

조 시장은 “무엇보다 사고 수습과 유가족 지원에 빈틈이 없도록 하겠다”며 “모든 공사 현장의 안전관리 강화와 사고 재발 방지에 총력을 다하겠다”고 강조했다.