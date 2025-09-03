정부, 5개 분야 33건 공공서비스 혁신 과제 확정 LH 전세임대 처리기간 3~4주→1주로 단축 학자금 대출 주말 신청·부모-자녀 건강정보 공유 도입

[헤럴드경제=김용훈 기자] 내년부터는 집에서 나온 중소형 폐가전을 무상으로 배출할 수 있고, 열차에 탑승한 뒤에도 스마트폰으로 좌석을 직접 바꿀 수 있게 된다.

정부는 3일 경제관계장관회의에서 이런 내용을 포함해 33건의 ‘2025년 공공기관 대국민 체감형 서비스 개선 방안’을 확정했다고 밝혔다.

정부는 이번 개선안을 ▷사회적 배려 확대 ▷생활편의 제고 ▷서류·절차 간소화 ▷교통편의·여가 증진 ▷공공데이터 개방 통한 경제활동 지원 등 5개 분야로 나눠 추진한다. 지난해 고궁 탐방 확대, 임산부 열차 요금 감면 등 34건의 개선 과제를 통해 성과를 거둔 데 이어 올해는 보다 대중적이고 파급력 있는 서비스를 중심으로 개편했다.

가장 눈에 띄는 것은 한국환경공단이 추진하는 중소형 폐가전 무상 배출 수거함 확대다. 기존 대형 가전은 수거가 이뤄졌지만, 소형 가전은 배출이 까다로워 불편이 컸다. 앞으로는 아파트 단지나 동네 거점에 수거함을 늘려 누구나 쉽게 무상 배출이 가능해진다.

또한 한국철도공사(코레일)는 열차 탑승 후 1회에 한해 좌석을 직접 변경할 수 있는 ‘셀프 좌석변경 서비스’를 도입한다. 기존에는 역 창구나 고객센터를 통해서만 좌석 변경이 가능했지만, 앞으로는 앱(코레일톡)에서 편리하게 이용할 수 있게 된다. 환승역 지정 서비스도 함께 도입돼 이용자의 이동 편의성이 크게 향상될 전망이다.

생활편의 제고 차원에서는 한국장학재단이 학자금 대출 신청을 주말·공휴일까지 확대하고, LH(한국토지주택공사)가 전세임대 처리 기간을 기존 3~4주에서 1주로 단축한다. 국민건강보험공단은 부모-자녀 간 건강정보 공유 서비스를 새로 시작하고, 주택도시보증공사(HUG)는 전세금 반환을 위한 ‘이사일 모바일화 서비스’를 도입한다.

사회적 배려 확대 분야에선 한국전기안전공사가 전기안전 119 서비스 출동 대상을 임산부·다자녀 가구까지 넓히고, 한국가스공사는 취약계층 도시가스 요금을 ‘대신 신청’해주는 서비스를 시작한다. 한국방송통신전파진흥원과 한전은 어린이집·유치원을 대상으로 전자파 무상 진단을 제공하고, 국민연금공단은 장애심사 자료를 데이터로 연계해 심사 절차를 간소화한다.

서류·절차 간소화 측면에서도 변화가 많다. 국민건강보험공단은 프리랜서의 건강보험료 정산 시 국세청 소득정보를 직접 연계해 증빙을 없애고, 한국산업인력공단은 국가자격증 발급 시 신분증 사진과 연계해 온라인으로 신청할 수 있도록 한다. 또 국민연금공단은 해외 제출용 증명서 발급을 온라인으로 전환하고, 한국산업안전보건공단은 건설기초안전교육 이수증을 모바일로 발급한다. 한국자산관리공사는 소상공인·중소기업이 국유재산 임대료 감면을 신청할 때 별도의 확인 서류를 생략할 수 있게 한다.

교통편의·여가 증진 분야에서는 국립공원 피크닉존 확대 외에도 인천국제공항공사·한국공항공사가 공항 출국장 대기시간을 네이버 등 민간 플랫폼을 통해 실시간 제공한다. 한국도로공사는 고속도로 미납 통행료를 편의점에서 납부할 수 있도록 하고, 한국석유관리원은 주유소에서 ‘내일의 유가’를 미리 표시하는 서비스를 시작한다. 한국수자원공사는 자전거 종주길을 달리기까지 가능한 러닝코스로 개편하는 ‘리버런 프로젝트’를 추진하고, LH는 주택전시관을 지역 주민 문화휴식 공간으로 개방한다.

마지막으로 공공데이터 개방 분야에서는 한국농어촌공사가 농지정보 서비스에 토양특성 정보를 추가하고, 한국식품산업클러스터진흥원은 1만4000여 식품기업 정보를 담은 ‘디지털 식품산업 지도’를 구축한다. 신용보증기금은 기업 탄소배출 정보를 빅데이터 플랫폼을 통해 공개하고, 한국원자력환경공단은 불용 방사성동위원소 직거래 장터를 개설해 재활용을 활성화한다.

정부는 이번 개선안의 이행 상황을 정기적으로 점검하고 성과를 공공기관 경영평가에 반영할 계획이다. 또 국민 제안을 통해 신규 과제를 지속 발굴하고, AI 등 디지털 분야까지 개선을 확대해 ‘국민이 체감하는 공공서비스 혁신’을 이어간다는 구상이다.