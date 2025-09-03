[헤럴드경제=함영훈 기자] 올해 추석 연휴는 하루 만 연차를 쓰면 열흘을 놀 수 있다. 개인이나 부부 차원의 버킷리스트 보다 대가족 차원의 버킷리스트 달성에 최적인 때이다.

미국 캘리포니아주 로스앤젤레서(LA)는 긴여행도 불편하지 않은 한국적인 요소가 많고, 미국 최고 도시 중 하나라 가장 미국적인 것을 경험할 수 있으며, 손흥민 선수의 경기까지 볼수 있는 곳이다.

샌디에이고와 팜스프링스를 잇는 남부 캘리포니아 로드트립은 세대를 아우르는 특별한 경험을 선사한다.

‘다시 대가족여행’은 글로벌 트렌드다. 미국 가족여행협회 조사에 따르면 2023년 부모의 절반 이상이 조부모와 자녀가 함께하는 여행을 계획했으며, 글로벌 OTA 부킹닷컴은 2025년 핵심 키워드 중 하나로 ‘스키(SKI: Spending Kids’ Inheritance) 여행’을 선정했다. 실제로 한국인 응답자 절반이 “유산보다 가족여행에 투자하겠다”고 답한 만큼, 긴 추석 연휴는 이 흐름을 실현할 최적의 시기다.

로스앤젤레스는 이번 추석 가족여행의 첫 관문이다. 손흥민이 뛰는 LAFC의 홈경기(현지시간 10월 6일 오후 10시 vs 애틀랜타 유나이티드, 10월 9일 오전 11시 30분 vs 토론토FC, 장소: BMO 스타디움)를 직관하는 경험은 온 가족에게 특별한 추억을 선사한다.

이어서 올해 10월까지 매주 금요일 저녁, 로스앤젤레스 카운티 미술관(LACMA)에서는 세계적인 뮤지션이 참여하는 무료 재즈 콘서트가 열린다. 피크닉을 즐기며 음악을 감상하고, 유명한 공공 예술 작품인 어반 라이트(Urban Light) 조형물 앞에서 기념사진을 남기는 것도 빼놓을 수 없다. ‘스포츠 + 문화 ·예술’라는 특별한 조합은 LA를 가족 로드트립의 멋진 출발점으로 만든다.

LA에서 남쪽으로 약 2시간 거리에 위치한 미국에서 제일 살고 싶은 도시 1위, 샌디에이고는 학습과 즐거움이 공존하는 세계적인 가족 여행지다. 대표적으로 가족 명소로 유명한 샌디에이고 동물원과 씨월드는 아이들의 호기심을 자극하고 교육적 재미까지 더한다.

부모 세대는 약 113km 해안선을 따라 이어진 아름다운 비치 타운과 항구 도시의 낭만을 즐길 수 있다. 또한, 이정후 선수가 활약하는 샌디에이고 파드리스의 홈경기는 스포츠 팬 가족들에게 특별한 경험을 제공한다.

이외에도 오션사이드(Oceanside)에서는 다운타운 히스토리 워크를 통해 ‘탑건 하우스(Top Gun House)’와 오션사이드 피어 등 1800년대부터 이어진 역사적 명소들을 둘러볼 수 있다.

칼스배드(Carlsbad)의 아구아 헤디온다 라군 재단(Agua Hedionda Lagoon Foundation)이 운영하는 디스커버리 캠퍼스는 자연 서식지와 해양 생물을 직접 체험하는 곳으로, 일반인에게 개방 및 예약없이 방문 가능하여 가족 단위 방문객들에게 인기가 높다. 도시와 자연, 학습과 놀이가 함께 어우러진 샌디에이고는 온 가족이 만족할 수 있는 이상적인 여행지다.

사막 속 휴양지 팜스프링스는 다세대 여행을 완성하는 힐링 공간이다. 온천 스파와 리조트 문화, 고급 골프 리조트, 미드센추리 모던 건축 등은 부모와 조부모 세대에게 이상적인 휴식을 제공한다.

매주 목요일 저녁에는 팜스프링스 아트 뮤지엄이 무료 개방되어 현대 예술과 건축을 감상할 수 있으며, 매달 열리는 스타 파티(Star Party)에서는 천문학자와 함께 사막의 별빛을 관찰할 수 있다.

또한, 회전식 케이블카를 타고 샌하신토 산을 오르는 팜스프링스 에어리얼 트램웨이는 가족 모두가 환호할 만한 절경을 선사한다. 이 밖에도 리빙 데저트 동물원, 서니랜즈 센터 & 가든, 그리고 차로 한 시간 거리에 위치한 조슈아 트리 국립공원은 세대별 취향을 모두 만족시키는 명소다. 고급 리조트뿐 아니라 카사 코디, 호텔 캘리포니아, 에이스 호텔 & 수영 클럽 등 합리적인 가격대의 호텔도 자리하고 있어, 다세대 가족여행에도 부담 없는 선택지를 제공한다.

손흥민 선수가 활약하는 LAFC 경기에서 시작해, 샌디에이고의 다채로운 체험, 팜스프링스에서의 여유로운 힐링까지... 이번 추석 황금연휴 캘리포니아 로드트립은 모든 세대를 아우르는 여행의 해답이 될 것이라고 캘리포니아 관광청은 소개했다.