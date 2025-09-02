5대 은행 고객 47%가 50대 이상 은퇴·상속·요양 금융 수요 급증 은행 미래, 이자 아닌 노후 플랜 금융권 시니어 특화 서비스 경쟁

“2명 중 1명은 50대 이상 고객”

현재 5대(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 시중은행 고객의 연령 분포 수준이다. 전체 국민 중 50대 이상이 절반이 되는 시점이 2030년으로 전망되는데 5대 은행은 이보다 약 5년 빠른 셈이다. 그만큼 은행 고객 고령화가 급속도로 진행되고 있다는 얘기다. 은행에 맡겨진 자산 기준으로 보면 50대 이상 영향력은 훨씬 크다. 전체 수신 자산 중 50대 이상의 보유 규모는 3분의 2를 훌쩍 넘는다. ▶관련기사 4면

이에 따라 은퇴 후 자산관리는 물론 증여·상속 나아가 요양·간병 등과 관련된 금융 수요가 갈수록 폭발적으로 늘어나고 있다. 이 같은 ‘빅뱅’에 은행들도 시니어 금융에 사활을 걸고 있다. 이미 우리나라는 초고령사회로 진입했고, 인구마저 줄면서 시니어 세대는 금융사의 핵심 고객군이 됐다. 이들 고객을 얼마나 치밀하게 관리하는가에 따라 은행 간 경쟁력도 좌우될 것으로 예상된다. 여기에 은행들이 이자 중심 수익 구조에서 벗어나 안정적 노후 금융 플랜을 제시해야 한다는 사회적 요구도 더욱 확대될 것으로 전망된다.

2일 금융권에 따르면 5대 은행의 50대 이상 고객 수 비중은 지난 7월 말 기준 평균 47.4%로 파악됐다. 2명 중 1명은 시니어로 분류된다는 의미다. 지난해 같은 달(45.6%)보다 1.8%포인트 늘어난 것으로 5년 전인 2020년 7월(39.3%)보다는 8.1%포인트 많다.

특히 국민연금 수령이 가능해지는 60대 이상 고객 비중이 크게 증가했다. 2020년 7월 말 20.2%로 다른 연령대와 비중 차가 크지 않았지만 같은 달 기준 2024년에는 26.3%, 2025년에는 28.0%로 각각 늘며 30%를 넘보게 됐다.

시니어 고객 비중이 늘어난 데에는 젊은 층의 인터넷은행 이탈 영향도 있지만 고령화가 지속되고 있다는 점이 더 크게 작용했다. 당장 국민 3명 중 1명은 50~69세에 해당하고 2030년에는 국민 절반이 50세 이상이 된다는 전망이 나올 정도로 시니어 인구는 양적으로 증가해 있다.

수신자산으로 보면 은행에서 시니어 고객이 차지하는 비중은 더욱 크다. 이들 5곳 은행에서 50대 이상 고객이 보유한 수신자산(예적금, 제휴상품, 퇴직연금 포함) 비중은 지난 7월 말 기준 평균 68.7%로 전체의 3분의 2를 넘는다. 2020년 7월에도 62.7%에 달했지만 5년 새 6.1%포인트 늘었다. 시니어가 그만큼 금융권의 ‘큰손’이라는 얘기다.

자산관리 시장에서도 시니어의 영향력은 확대되고 있다. 2021년 기준 우리나라 60세 이상 인구의 기대수명이 26.2년에 달할 정도로 길어진 만큼 보유 금융자산을 효과적으로 관리하며 연금 등을 통해 정기적인 소득원을 확보하는 일은 더욱 중요해졌다.

시니어 자산관리에는 자산 운용뿐 아니라 자녀나 후손에게 자산을 증여하거나 상속하는 등의 재무 설계도 포함된다. 은퇴 후 소득 생활을 이어간다면 현금 흐름을 어떻게 설계할지, 의료비나 요양비 같은 예상치 못한 재정적 위험에 어떻게 대비할지, 보유 자산에 부과되는 세금을 어떻게 줄여갈지도 중요한 부분이다.

은행권은 시니어 고객이 원하는 다양한 금융 서비스를 종합적으로 제공함으로써 새로운 비즈니스의 장을 열겠다는 구상이다.

은행들이 이처럼 시니어 공략에 적극 나서는 데에는 주요 먹거리였던 퇴직연금 시장을 증권업계가 상당 부분 빼앗았다는 점도 영향을 미쳤다. 정부는 지난해 퇴직연금 실물이전 서비스를 도입했는데 증권사가 수익률 면에서 은행을 앞서다 보니 은행에서 증권사로의 자금 이동이 활발해진 것이다.

실물이전은 퇴직연금 가입자가 계좌 내 운용 중이던 상품을 매도(해지)하지 않고 다른 퇴직연금 사업자의 계좌로 옮기는 것을 말한다.

금융감독원에 따르면 작년 10월 말 퇴직연금 실물이전 서비스 개시 후 3개월 간 2조4058억원의 적립금이 이전됐는데 이종 업권간 실물이전이 가장 많았던 건 은행에서 증권사로의 이동으로 6491억원에 달했다. 순유입 금액 기준으로는 증권사가 4051억원 순증을, 은행은 4611억원 순유출을 기록했다.

퇴직연금을 중심으로 시니어 사업을 전개해 온 은행으로서는 엄청난 위기인 셈이다.

상황이 이렇다 보니 5대 금융그룹의 움직임은 바쁘다. 시니어 특화 브랜드를 연이어 내놓은 데 이어 은행은 물론 주요 계열사에서 다양한 맞춤형 상품 출시를 준비 중이고 건강·여가·요양·주거·디지털 등에 이르는 비금융 생활 서비스로도 발을 넓히고 있다. 우선 KB금융은 2012년 선보인 ‘KB골든라이프’ 브랜드를 확장해 그룹 차원의 고객, 상품·서비스, 채널 관리 역량을 종합한 시니어 비즈니스 협업 모델을 구축하기로 했다. 은행, 보험, 카드 등 계열사 사업을 한데 모아 시니어 고객의 전 생애를 아우르는 솔루션을 제시할 계획이다. 이를 위해 컨설팅센터인 KB골든라이프센터를 5곳에서 12곳으로 확대했고 유언대용신탁 등 관련 상품도 연이어 출시하고 있다.

신한금융도 지난달 19일 시니어 고객 특화 브랜드인 ‘신한 SOL메이트’를 선보였다. 고령층뿐 아니라 은퇴, 경력 전환 등을 앞두고 새로운 인생을 준비하는 고객에게 금융·비금융 솔루션을 제공하는 데 방점을 찍었다. 금융 부문에서는 연금, 신탁, 펀드, 보험, 상장지수펀드(ETF) 등을, 비금융 부문에서는 프리미엄 요양원과 실버타운, 병원 예약 대행, 치매 예방, 재취업 연계 등 서비스를 확대해 나갈 계획이다.

지난해 시니어 특화 브랜드 ‘하나더넥스트’를 띄운 하나금융은 서울 을지로 등 4곳에서 상담센터인 하나더넥스트 라운지를 운영하며 대고객 서비스를 펼치고 있다. 유언대용신탁, 내집연금 등을 출시했으며 하나생명을 통해선 요양사업에도 진출했다. 최근에는 금융권 최초 치매 전담 특화 조직인 ‘치매안심 금융센터’를 신설하는 등 관계사 협업을 바탕으로 라이프케어 서비스를 확장하고 있다.

우리금융도 지난 7월 시니어 전용 브랜드 ‘우리 원더라이프’를 출시했다. 젊고 활동적인, 이른바 액티브 시니어를 위한 금융상품과 ▷자산관리 ▷세무 ▷부동산 ▷신탁 ▷연금 등 금융 콘텐츠는 물론 ▷건강 ▷여가 ▷관계 ▷일자리 ▷디지털 등 비금융 콘텐츠까지 폭넓게 마련해 한 곳에서 이용할 수 있게 할 방침이다. 최근 그룹에 합류한 동양생명·ABL생명보험과의 통합 서비스도 준비 중이다.

NH농협금융은 시니어 브랜드 출시를 위한 태스크포스(TF)를 꾸리고 시니어 사업을 준비하고 있다. 고령 농업인이 전체 고령 인구의 10% 이상에 달하는 데다 시니어 산업 성장 잠재력도 크다고 봤다. 퇴직연금을 비롯한 소매금융 경쟁력 강화와 고객 생애주기별 상품 라인업 보강 등도 함께 추진해 시너지를낼 계획이다. 빠르면 연내 NH농협만의 색깔을 담은 브랜드를 선보일 것으로 예측된다.

