- 재유럽 한인 학생 및 한인과협과 실효적 네트워킹 강화

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국건설기술연구원(KICT)은 지난달 27~28일까지 오스트리아 빈에서 개최된 ‘EKC(Europe-Korea Conference on Science and Technology) 2025’ 참가 일환으로, 재유럽 한인 학생 및 한인과협 회장단과 함께하는 간담회인 ‘KICT Open-Talk in Europe’ 행사를 성료했다고 밝혔다.

이번 행사는 유럽 내에서 건설 관련 전공 학위과정을 이수 중인 한인 학생들을 대상으로 건설연을 소개하고, 신규 인력 채용 등을 홍보하기 위해 진행됐다. 이번 간담회에는 EKC 2025에 참가한 유럽한인과협 회장단도 함께 배석, EU 최대 연구 프레임워크인 Horizon Europe 참여 확대 등 향후 건설연의 유럽 지역 국제협력 활성화 방안을 모색했다.

‘KICT Open-Talk in Europe’에 참석한 유럽한인과협 회장단은 EKC 2025 주관 협회인 재오스트리아한인과협 한만욱 회장을 비롯 ▷재독한국과협 배동운 회장 ▷재프랑스한인과협 이종욱 회장 ▷재네덜란드한인과협 황중선 회장 ▷재스위스한인과협 이성식 회장 ▷재스칸디나비아한인과협 김태성 회장 ▷재벨기에한인과협 채희영 회장 등으로, 건설연과 유럽한인과협 간의 협력을 위해 심도 있는 논의를 진행했다.

박선규 한국건설기술연구원장은 “건설연은 지난 8월 초 독일에 KICT 유럽연구실을 개소하는 등 유럽 지역 협력 강화 및 성과 제고를 위해 다각도로 노력 중”이라며 “앞으로도 해외 우수 인력 유치 및 글로벌 네트워크 확장을 통해 국내 건설기술의 세계화에 앞장서겠다”고 밝혔다.