근골격계·직업성 암 등 다발 질환, 특별진찰·역학조사 생략 확대 공단 전담조직·AI 판정 도입…연말까지 장기 미처리 사건 해소 불승인 노동자 국선대리인 지원…‘신속·공정 보상’ 강화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 업무상 질병 산재 처리 기간을 현재 평균 228일에서 2027년까지 120일로 줄이는 대책을 내놨다. 그동안 최대 4년까지 걸리던 판정 절차가 절반 이하로 단축되면서, 산재 노동자들의 권리 보장이 한층 신속해질 전망이다.

1일 고용부는 대통령 직속 국정기획위원회가 신속 추진 과제로 제안한 ‘업무상 질병 처리 기간 단축 방안’을 발표했다. 현재는 특별진찰·역학조사·업무상질병판정위원회 심의 등 여러 단계를 거쳐 평균 7개월(227.7일)이 소요되고, 최장 4년까지 걸린다. 고용부는 이를 개선해 공단 재해조사 강화, 판정위원회 심의 효율화 등을 통해 평균 처리 기간을 120일까지 줄인다는 목표다.

실제로 노동자가 산재를 신청하고 판정을 받기까지 수년이 걸린 사례도 있었다. 김영훈 고용부 장관은 브리핑에서 “지하 탄광에서 6년간 굴진작업을 한 노동자가 폐암 판정을 받는 데 974일이 걸렸고, 반도체 제조업 공장에서 일한 노동자가 백혈병 판정을 받는 데는 무려 1503일이 소요됐다”고 지적했다. 그는 “이 과정에서 노동자가 세상을 떠나는 안타까운 경우도 있었다”며 제도 개선 필요성을 강조했다.

핵심은 다수 사례가 축적된 직종과 질병은 신속 심의로 전환하는 것이다. 내장인테리어목공, 건축석공, 환경미화원, 중량물배달원 등 32개 직종의 근골격계 질환은 특별진찰 없이 공단 재해조사와 판정위원회 심의만 거쳐 처리된다. 근골격계 질환은 전체 업무상 질병의 51%를 차지하는 만큼, 제도 개선 효과가 클 것으로 기대된다. 또 석면폐증·진폐·광업 종사자의 원발성 폐암·반도체 백혈병 등 유해 물질과 질병 간 인과관계가 충분히 입증된 경우에는 역학조사를 생략한다. 현재 역학조사에는 평균 604일 이상이 걸려 장기 지연의 가장 큰 원인으로 꼽혀 왔다.

이와 함께 판정위원회 심의는 중복 절차를 줄이고 주요 사례 공유를 강화해 내실화한다. 업무관련성이 이미 입증된 경우에는 판정위원회 재심의를 생략하고, 위원회 간 판정 사례 데이터베이스를 구축해 심의의 일관성과 전문성을 높인다는 계획이다. ‘추정의 원칙’을 적용해 탄광 근로자의 폐암, 방사선 노출 백혈병 등은 특별진찰·역학조사 없이도 공단 재해조사만으로 인정받을 수 있도록 했다. 어깨 회전근개 파열, 허리 디스크 등 근골격계 질환의 추정 적용 직종도 단계적으로 확대된다.

근로복지공단에는 업무상질병 전담조직이 신설된다. 근골격계 질환은 전국 64개 지사에, 직업성 암·만성폐질환은 서울본부에 전담 조직을 두고, ‘산재보험 재해조사 전문가(CIE)’ 양성과정 교육을 의무화한다. 축적된 판정 데이터를 기반으로 AI 시스템도 도입해 조사와 판정을 지원한다. 이는 과거 유사 판정 사례를 분석해 신속성과 공정성을 동시에 높이는 장치다. 아울러 올해 연말까지는 특별진찰·역학조사 지연으로 장기간 계류 중인 사건을 집중 처리한다는 계획도 내놨다.

노동자 권리 보호 장치도 강화된다. 내년부터 산재 불승인에 이의제기를 하는 노동자에게 무료로 법률 서비스를 제공하는 국선대리인 제도가 도입된다. 지금까지는 노동자가 개인적으로 변호사를 선임해야 했으나, 제도 도입으로 부담이 줄어들 전망이다. 동시에 업무상 질병 관련 행정소송 판례를 분석해 반복되는 패소 원인을 유형화하고, 패소율이 높은 질병은 인정 기준을 재정비한다. 공단이 소송에서 패소했을 경우 상소 제기 기준도 명확히 해 불필요한 소송 지연을 줄인다.

이번 대책은 산재노동자들의 입증 부담을 덜어주면서, 행정 절차와 조사 기능을 정비해 ‘신속성과 공정성’을 동시에 잡으려는 시도로 풀이된다. 현장에서 산재 승인 여부가 늦어질수록 노동자는 소득 단절과 치료 지연으로 이중고를 겪는 만큼, 처리 기간 단축은 제도 실효성을 높이는 핵심 과제로 꼽혀왔다.

김영훈 고용부 장관은 “이번 대책은 그동안 산재 처리 지연으로 고통받은 노동자들의 권리를 보장하기 위해 마련됐다”며 “앞으로도 노동자들의 목소리에 귀 기울여 산재보험의 본래 가치인 ‘신속하고 공정한 보상’을 실현하겠다”고 말했다.