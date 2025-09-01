슈카 빵집 팝업 가격에 ‘갑론을박’ “저렴해서 좋다” vs “비상식적 가격”

[헤럴드경제=정석준 기자] 베이글과 소금빵 등을 최저 990원에 판매하는 팝업스토어가 열리자 갑론을박이 이어졌다. 빵집을 운영하는 자영업자들은 “비상식적인 가격으로 원가보다 저렴하게 파는 것”이라며 불만을 표했다. 소비자들은 해당 매장 앞에 인산인해를 이루며 만족감을 드러냈다.

1일 업계에 따르면 구독자 360만 명을 보유한 경제 유튜버 ‘슈카월드(전석재)’가 서울 성수동에 팝업스토어 ‘ETF 베이커리‘를 열었다.

슈카는 국내 빵값 상승에 대응하기 위해 가성비를 강조한 초저가 베이커리 팝업스토어를 열었다고 밝혔다. 주요 메뉴 가격은 소금빵·베이글·바게트 990원, 식빵 1990원, 명란바게트 2450원, 단팥빵 2930원 등으로 책정됐다.

지난달 31일에는 약 700명의 소비자가 몰리며 대기 시간이 한 시간 반을 넘기도 했다. 슈카는 “식품 가격이 소비자 한계에 도달했다. 특히 빵값이 급등했다”며 “산지 직송으로 원가를 낮추고, 인건비 절감을 위해 빵 모양을 단순화했으며, 마진을 ‘율’이 아닌 ‘액수’ 기준으로 책정해 가격 인상을 억제했다”고 설명했다.

일부 자영업자들은 이번 팝업스토어로 인해 기존 빵집들이 ‘폭리를 취하는 상인’으로 오해받을 수 있다고 지적했다. “빵을 원가보다 저렴하게 팔 수 없다”, “원래 가격대로 빵을 팔고 있는데, 손님들로부터 ‘비싸다’는 비판을 받고있다”는 등의 반응이 SNS(사회관계망서비스)와 자영업자 커뮤니티 등에 공유됐다.

공정거래위원회 보고서에 따르면 한국 빵값이 비싼 이유는 높은 인건비(28.7%), 복잡한 유통 구조, 밀 수입 의존도 등이다. 이 중 밀은 99% 이상을 수입에 의존하고 있어 국제 곡물 가격과 환율 변동 등에도 민감하다.

제과업계 관계자는 “한시적으로 판매하는 팝업스토어는 빵을 저렴한 가격에 제시할 수 있지만, 장기적으로는 수익 구조가 맞지 않을 것”이라고 말했다.

슈카는 “이 도전이 성공할지 실패할지는 모르지만, 경쟁을 통해 빵값이 낮아질 수 있다는 희망만 있어도 의미가 있다”고 강조했다.