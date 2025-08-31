[헤럴드경제=최은지 기자] “호랑이 상처 낫게 해준 풀이라고?”

아프리카 대륙 남동쪽, 인도양에 있는 섬나라 마다가스카르. 어린왕자에 나오는 바오밥나무로 유명한 마다가스카르에서 자생하는 또 하나의 식물이 있다. ‘병풀’ 또는 ‘호랑이풀’로 불리는 센텔라아시아티카다.

‘호랑이풀’이라고 불리는 이유는 이 식물과 관련된 전설 때문이다. 상처 입은 호랑이가 병풀이 우거진 곳에서 몸을 비벼 치료했다는 것이다. 수 세기 동안 마다가스카르섬 주민들의 피부병을 치료하는 민간요법으로 활용됐다. 센텔라아시아티카는 ‘마다가스카르에서 온 신비의 풀’로 알려져 있으며, 관련 논문 및 특허만 1만3900여건에 달한다.

동국제약은 센텔라아시아티카 정량추출물 ‘TECA’를 직접 추출하는 기술을 보유하고 있다. TECA는 병풍에서 추출한 아시아티코사이드, 마데카식애씨드, 아시아틱애씨드 등 3가지 유효성분이 고농축된 물질로, 센텔라아시아티카 원물 100kg에서 단 2%만 추출이 가능하다. TECA는 상처 치유 과정에서 정상 피부와 유사한 콜라겐 합성에 도움을 준다. 동국제약의 ‘국민 연고제’ 마데카솔의 주성분이 바로 이 TECA다.

1970년대 동국제약의 전신 UEC는 프랑스 ‘사로슈 나바론’으로부터 마데카솔을 수입해 국내 최초로 ‘바르는 상처치료제’를 선보였다.

초기에는 화상 환자의 넓은 상처 부위에 잘 듣는 연고로 입소문을 탔다가 점차 다양한 부위의 상처치료제로 자리잡았다. ‘옛솔, 칫솔, 마데카솔’이라는 광고 문구로 대중에 각인됐다.

동화약품의 ‘후시딘’과 함께 ‘국민 연고제’로 많은 사랑을 받은 마데카솔은 지난해 매출 369억원을 기록, 국내 연고제 시장에서 1위를 기록했다.

50년 넘게 명실상부한 효자 상품의 핵심 성분을 끊임없이 진화시켜, 또다른 메가 히트작을 탄생시켰다. 피부진정과 보습, 탄력관리, 콜라겐 합성에 도움을 주는 TECA의 효능을 화장품에 적용시킨 것이다.

동국제약은 2015년 TECA를 핵심성분으로 활용한 더마코스메틱 브랜드 ‘센텔리안24’를 론칭했다.

센텔리안24의 대표 제품인 ‘마데카 크림’은 동국제약만의 독자적인 피부과학 기술력과 병풀 사이언스인 TECAnology™(테카놀로지)로 완성한 프리미엄 토탈 안티에이징 크림이다. 마데카 크림은 핵심원료 TECA를 포함해 다양한 병풀 유래 액티브 성분을 함유해 피부 탄력, 진정, 보습 효과를 한층 향상시켰다.

센텔리안24는 소비자들의 다양한 피부 고민에 대응하기 위해 마데카 크림 라인을 지속적으로 확장하며, 현재까지 총 7종을 선보였다. 2015년 출시한 첫 ‘마데카 크림’부터 ‘마데카 크림 센텔라 하이드레이팅 포뮬러’, ‘마데카 크림 하이드라 3X 포뮬러’, ‘마데카 크림 파워 부스팅 포뮬러’, ‘마데카 크림 액티브 스킨 포뮬러’, ‘더 마데카 크림’, ‘마데카 크림 타임 리버스’까지, 각각 차별화된 효능의 제품으로 다양한 연령층의 피부 고민에 대한 솔루션을 제시하고 있다.

마데카 크림은 지난 3월 기준 누적 판매량 7300만개를 돌파하며 메가 히트 제품으로 등극했다. 센텔리안24는 지난해 브랜드 누적 매출액 1조원을 달성하며 국내 더마코스메틱 시장에서 대표 브랜드로 자리잡았다. 론칭 10년만의 기록이다. 올 상반기 센텔리안24와 마데카솔분말 등 화장품 및 기타 의약품 품목은 동국제약 전체 매출의 31.16%를 차지하고 있다.

2030세대들에게 동국제약의 대표 상품은 ‘마데카크림’으로 회자되고 있다. ‘인생 크림’, ‘모녀 크림’ ‘재구매 크림’ 등 애칭이 붙었다. 공식 인스타그램은 개설한지 10개월 만에 3만7000명, 틱톡은 1만3000명의 팔로워를 확보했으며, 유튜브에서는 개설한지 2개월 만에 2만3000명의 구독자를 돌파했다.

일부 자체 제작 SNS 콘텐츠는 조회사 3000만회를 돌파하는 등 MZ세대에 브랜드 이미지를 효과적으로 각인시켰다. 제품 홍보를 넘어 브랜드 스토리 중심의 콘텐츠와 센텔리안24팀 직원들의 일상 업무를 공유하는 브이로그 영상 등이 인기를 얻었다.

센텔리안24는 K-화장품 열풍을 타고 글로벌 시장으로의 진출도 적극 나서고 있다. 시장조사기관 포춘 비즈니스 인사이트에 따르면 글로벌 더마코스메틱 시장 규모는 2022년 367억7000만달러(약 51조9000억원)에서 2030년 755억1000만달러(109조6000억원)으로 2배 넘게 성장할 것으로 예상된다.

센텔리안24는 지난 21일부터 7일간 뉴욕 맨해튼에서 열린 ‘K-뷰티 부스트 뉴욕 2025’에 참가했다. 현재 미국, 일본, 중국 등 주요 온라인 플랫폼을 통해 제품을 판매하고 있으며, 현지 파트너사와의 협력으로 판로를 확대할 계획이다.

동국제약 센텔리안24 관계자는 “마데카 크림이 지난 10년간 꾸준히 사랑받을 수 있었던 비결은 끊임없는 연구 개발과 TECA 기반의 성분 차별화에 있다”며, “앞으로도 경쟁력 있는 제품 라인업을 선보이며 국내는 물론, 글로벌을 무대로 소비자 접점을 넓힐 계획”이라고 말했다.