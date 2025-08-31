[헤럴드경제=김주리 기자] 현대차의 수소전기차(FCEV) ‘디 올 뉴 넥쏘’(신형 넥쏘)가 출시 초반부터 인기를 끌고 있다.

31일 현대차에 따르면 신형 넥쏘는 지난 6월 출시 이후 석 달간 계약 대수 6767대를 기록한 것으로 나타났다.

이는 넥쏘 1세대 모델이 2018년 출시된 뒤 같은 기간 기록했던 계약 대수(1500대)의 4배를 뛰어넘는 수준이다.

지난 6월 10일 출시된 신형 넥쏘는 첫 달 1311대로 출발했고 7월 631대로 주춤했으나 이달 4825대로 반등에 성공했다.

반면 구형 넥쏘는 2018년 3월 1125대, 4월 205대, 5월 170대로 하락세를 면치 못했었다.

판매 부문 실적도 고무적이다. 신형 넥쏘는 7월 한 달간 1천1대가 판매됐는데 넥쏘가 월 1000대 넘게 판매된 것은 2022년 11월(1096대) 이후 2년 8개월 만이다.

넥쏘 모델이 이러한 상승세를 유지해 국내 연간 1만대 판매를 회복할 수 있을지 관심이 쏠린다. 올해 1∼7월 누적 판매량은 1726대다.

연도별 국내 판매량은 2018년 727대, 2019년 4194대, 2020년 5786대, 2021년 8502대로 증가세를 그리며 2022년 고점(1만164대)을 찍었고 2023년과 2024년엔 각각 4328대, 2751대에 그쳤다.

현대차그룹은 최근 제16차 청정에너지 장관회의, 제15차 아시아태평양경제협력체(APEC) 에너지 장관회의 등에 신형 넥쏘 32대를 공식 의전 차량으로 지원하기도 했다. 수소전기차가 주요 국제행사에서 의전차량으로 활용된 첫 사례다.

아울러 방송인 유재석 또한 지난달 신형 넥쏘를 타기로 했다고 밝혀 화제가 되기도 했다.

현대차가 유명 인사들을 대상으로 진행한 ‘넥쏘 러브콜 캠페인’의 첫 주자로 참여한 유재석은 “이산화탄소 없이 떠나는 수소 모빌리티의 여정, 저 유재석도 넥쏘와 함께하겠습니다”라며 “그래서 저는 넥쏘를 탑니다. 진짜 탑니다”라고 화답하는 영상을 공개한 바 있다.

한편 신형 넥쏘는 현대차가 2018년 넥쏘를 출시한 지 7년 만에 내놓은 완전변경 모델이다.

국내 유일의 승용 수소전기차로 최대 720㎞에 달하는 1회 충전 주행거리와 개선된 동력성능이 특징이다. 최고 모터 출력 150kW를 기반으로 정지 상태에서 시속 100㎞까지 7.8초 만에 가속한다.