유엔환경계획(UNEP)에 따르면, 지구상의 총 생물종은 약 3000만종으로 추정됩니다. 그러나 인구 증가와 야생동식물의 남획, 각종 개발 및 환경오염 등으로 자연 서식지의 파괴에 따라 매년 2만5000종에서 5만종의 생물이 멸종되고 있습니다. 이러한 생물종의 감소는 이용가능한 생물자원의 감소뿐만 아니라 먹이사슬을 단절시켜 생태계의 파괴를 가속화합니다. 올해는 1995년 1월 1일 국내에서 생물다양성협약이 발효된 지 30년이 됩니다. 동식물을 아우르는 종다양성에 대한 인식을 높이기 위해 우리 주변에서 쉽게 접하지만 알지 못했던 신기한 생태 이야기를 ‘에코피디아(환경 eco+사전 encyclopedia)’란을 통해 국립생태원 연구원들로부터 들어봅니다. [편집자주]

9월 1일은 국제 영장류의 날(International Primate Day) 입니다. 이 날은 2005년 영국의 국제동물보호단체 ADI(Animal Defenders International)가 제정한 것으로, 인간에 의해 실험이나 오락 산업에 이용되는 영장류를 보호하고 서식지를 지켜내자는 취지에서 시작되었습니다. 올해로 20주년을 맞이한 뜻깊은 날이기도 합니다.

영장류는 인간을 포함해 영장목에 속하는 포유류와 진원류 동물을 통틀어 이르는 말입니다. 흔히 볼 수 있는 영장류에는 여우원숭이, 개코원숭이, 긴팔원숭이, 오랑우탄, 침팬지 등이 있으며, 화석 기록에 따르면 약 6000만~약 8500만년 전부터 기원한 것으로 알려져 있습니다.

대부분의 영장류는 큰 뇌를 가지고 있어 지능이 높고 인지 능력이 뛰어나, 도구를 사용하는 경우가 많습니다. 또 나무 위에서 생활하는 종이 많아 울창한 열대우림이나 온대 지역에 주로 분포하며, 과일과 곤충을 먹는 잡식성의 식습관을 가지고 있습니다. 우리나라에서는 자연 상태의 영장류를 볼 수는 없지만, 동물원에서는 교육과 연구, 보전을 비롯한 다양한 목적을 위해 여러 종의 영장류를 보유하고 있습니다.

우리나라 역시 국제 영장류의 날을 기념해 동물원 곳곳에서 먹이 숨기기, 퍼즐형 먹이통 제공, 인지 자극 활동 등 행동 풍부화 프로그램을 운영하며, 영장류의 삶과 보전에 대한 이해를 넓히는 활동을 이어가고 있습니다.

영장류는 인간과 가장 가까운 동물로, 그들의 육아 방식 또한 놀라울 만큼 인간과 닮아 있습니다. 특히 현대의 ‘워킹맘’과 유사한 전략을 택하는 영장류 사례가 있는데, 바로 필리핀에 서식하는 작은 영장류인 필리핀안경원숭이(Tarsius syrichta) 입니다. 이들은 독특한 육아 전략을 가지고 있는데, 어미는 먹이를 찾기 위해 나설 때 새끼를 입에 물고 안전한 나뭇가지에 옮겨 두는 유아주차(infant parking) 행동을 보입니다. 이 과정에서 어미는 새끼의 몸에 자신의 침을 묻혀 체취를 감추어 포식자가 알아차리지 못하도록 하거나 접근을 어렵게 만듭니다. 또한 이는 새끼에게 어미의 존재를 알리는 화학적·촉각적 신호로 작용해 안정감을 주는 역할도 합니다.

이렇게 안전한 장소에 남겨진 새끼는 대부분의 시간을 휴식하며 보내는데(약 90% 이상), 간혹 점프를 하거나 나무를 오르내리며 놀기도 하면서 발달해 갑니다. 일정 시간이 지나면 어미가 돌아와 새끼에게 젖을 먹이거나 돌봄을 이어갑니다. 이는 마치 사람이 아이를 믿을 수 있는 보호자나 공간에 맡기고 일을 나서는 모습과 닮아 있습니다. 이처럼 ‘워킹맘’ 전략을 택한 영장류의 육아 방식은 먹이를 효율적으로 확보하면서도 새끼의 안전을 보장하는 지혜로운 생존 전략이라 할 수 있습니다.

물론 영장류의 일반적인 육아 방식은 새끼를 입에 물고 다니거나 어미의 털에 매달려 이동하는 ‘매달리기(riding)’입니다. 다만, 새끼를 항상 데리고 다니는 것은 어미에게 큰 에너지를 요구하기 때문에, 어미의 털에 매달려 생활하는 종은 비슷한 크기의 다른 종에 비해 상대적으로 생활권이 좁은 특징을 보이기도 합니다.

이처럼 다양한 육아 전략을 통해 살아가는 영장류는 지금 심각한 위기에 처해 있습니다. 세계자연보전연맹(IUCN)에 따르면 전 세계 500여 종의 영장류 중 약 60%가 멸종위기에 놓여 있다고 합니다. 특히 마다가스카르의 여우원숭이류는 숲의 파괴와 불법 포획으로 인해 무려 90% 이상이 멸종위기종으로 분류되었습니다. 다행히도 이후 마다가스카르는 유네스코의 지원 아래 열대우림 보호에 나섰고, 그 결과 산림 피복 손실 지역의 63%가 회복되었으며 여우원숭이 밀렵도 10년 만에 최저 수준으로 감소한 것으로 알려지고 있습니다.

오늘날 영장류를 바라보는 일은 단순히 동물을 관찰하는 차원을 넘어, 곧 우리의 미래를 비추어 보는 일이기도 합니다. ‘워킹맘’ 영장류가 보여주는 전략적 육아 방식은 인간 사회에도 깊은 울림을 전하며, 동시에 이들의 생존을 반드시 지켜내야 할 이유를 다시금 일깨워 주고 있습니다.

고은하 국립생태원 선임연구원