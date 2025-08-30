[헤럴드경제=박세정 기자] “유튜브 1년 수입 110억원”, “인스타그램 사진 한 장에 8억원”

유튜브, 인스타그램 등 각종 소셜미디어에서 유명인들이 거둬들이는, 상상을 초월하는 수입이 또다시 화제다. 본업에서 얻는 수입뿐 아니라, SNS 활동을 통해 얻는 부수적인 수입이 상식을 뛰어넘는 수준이다.

1년 유튜브 수입 110억…SNS 사진 1장만 올려도 8억 수입

포브스코리아가 최근 공개한 ‘2025 셀럽 유튜버 순위’를 보면, 1위는 1910만명의 팔로워를 보유한 로제가 차지했다. 그는 채널에 86개의 영상을 업로드, 36억건의 조회수를 기록했다. 1년간 유튜브를 통해 벌어들인 소득은 무려 110억6000만원에 이를 것으로 추산됐다.

‘스타’들은 유튜브뿐 아니라, SNS 게시물 당 수입 역시, 수억원에 이르는 것으로 알려졌다.

영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ)의 분석에 따르면, 블랙핑크 리사는 게시물 당 62만 3000달러(한화 약 8억 3155만 원)를 벌어들이는 것으로 나타났다. 같은 그룹의 또 다른 멤버인 제니 역시 SNS 게시물당 얻는 수입이 최대 51만 1000달러(한화 약 6억 8305만 원)에 달한다.

세계적인 인지도가 있는 톱스타들은 유튜브 개설과 동시에 100만명 이상의 구독자를 순식간에 끌어모으기도 한다. 구독자 수가 유튜브 수입 책정에 큰 영향을 미치는 만큼, 유튜브 개설만으로도 곧 돈이 되는 셈이다. 일반 유튜버는 물론이고, 수입 상위권에 있는 유명 유튜버들보다도 수입을 창출하기 쉬운 구조인 셈이다.

블랙핑크 제니의 경우, 유튜브 개설 11시간 만에 구독자 100만명을 돌파, 개설 3주 만에 500만명의 구독자를 넘어서기도 했다. 유재석, 아이유, 신세경 등 활발하게 활동하는 톱스타급 연예인들이 유튜브를 개설하자 구독자를 끌어모아 화제가 됐다.

‘극과 극’ 수입 생태계…월 100만원도 못 버는 개인 크리에이터 수두룩

하지만 이런 고수입 역시 극히 일부의 사례다. 대다수의 개인 크리에이터들의 수입은 이들과 비교 자체가 되지 않는다. 월수입이 100만원이 채 되지 않는 경우도 수두룩 하다.

실제 과학기술정보통신부가 BJ 등 크리에이터 중 일정 규모 이상의 수익을 올린 1000명을 대상으로 조사한 결과(지난해 9월~11월)에 따르면 최근 1년간 평균 수익은 1346만원으로 나타났다. 그마저도 이는 수익이 발생한 사람들을 대상으로 한 조사로, 실제 평균 수익은 이보다 훨씬 낮다.

상위 유튜버가 수입 비중 대다수를 차지하는 ‘쏠림’ 역시 심하다. 정일영 더불어민주당 의원이 국세청에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 BJ 등 크리에이터 수입 상위 1%에 해당하는 247명의 총수입은 3271억원으로 1인당 평균 13억 2500만원에 달했다. 특히 상위 10%가 전체 수입의 50% 이상을 차지했다.