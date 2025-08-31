산재예방·주4.5일제·사회적기업 지원 등 신규사업 대거 반영 청년·중장년·장애인 맞춤형 일자리 확대, AI 인재양성 강화 이재명 대통령 “안전은 의무”…철학 반영한 재정 지원 확대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 내년도 고용노동부 예산이 역대 최대 규모인 37조6157억원으로 편성됐다.

정부는 그간 법·제도 중심으로 추진해온 일터 혁신을 재정 지원으로 확대하고, 산업재해 예방 등 ‘안전 일터’ 조성에 역대 최대 규모의 투자를 배정했다. 아울러 공정한 노동환경과 일·가정 양립, 청년·중장년·장애인 맞춤형 일자리 대책, 인공지능(AI) 기반 인재 양성 등에도 예산을 집중했다.

31일 고용노동부에 따르면 2026년 고용부 예산은 올해 본예산보다 2조2705억원(6.4%) 늘었다.

일반회계는 5조8991억원으로 14.6% 증가했고, 특별회계는 7339억원으로 20.7% 확대됐다. 구직급여·산재급여 등을 포함한 기금은 30조9827억원으로 4.7% 늘어나 전체 재정의 대부분을 차지한다. 세부적으로는 고용보험기금 18조4789억원, 산재보험기금 10조4506억원, 임금채권보장기금 8481억원, 장애인고용기금 1조41억원, 근로복지진흥기금 2011억원 등이다.

이 중 임금채권보장기금은 전년 대비 34.9% 늘어 기금 중 가장 큰 폭의 증액을 보였다. 이는 체불근로자 보호를 위한 대지급금 지급 범위 확대(3→6개월)에 따른 것이다. 다만 올해 추경을 통해 대지급금 예산이 6802억원까지 늘어난 만큼, 내년 예산(7465억원)은 추경 대비 증가분이 약 663억원에 그친다.

고용보험기금 내 구직급여 예산도 사정은 비슷하다. 올해 본예산은 10조9171억원이었지만 상반기 수요 급증으로 추경을 통해 12조5000억원 규모까지 늘어났다. 내년 예산은 11조5376억원으로 책정돼 본예산 기준으로는 증가했으나, 추경과 비교하면 사실상 줄어든 셈이다.

역대 최대 안전투자…산재예방 전면 확대

산업현장의 안전망 강화를 위해 정부는 올해 처음으로 대규모 신규 사업들을 대거 편성했다.

‘안전한 일터 지킴이’ 사업(446억원)을 통해 산업안전 전문가와 건설업 퇴직자 1000명을 투입해 영세사업장을 순찰·점검하고, 지자체가 직접 참여하는 ‘지역 중대재해 사각지대 해소 지원’(143억원)도 도입했다. 산재 은폐나 규칙 위반을 신고하면 포상금을 지급하는 제도(111억원), 10인 미만 영세사업장 사고예방시설 지원(433억원), 산업안전 분야 첫 R&D 예산(16억원)도 새로 마련됐다.

보상·제도 개선을 위한 변화도 뒤따른다. 기업안전보건공시제 구축, 산재 국선대리인 지원, 업무상 질병 전담팀 신설, 산재보상 정보공개 확대가 모두 이번에 처음 예산에 반영됐다.

기존 사업의 지원 규모도 확대됐다. 온열질환 예방 장비 지원은 올해 200억원에서 내년 280억원으로 늘었고, 산재예방 시설 융자도 4588억원에서 5388억원으로 증액됐다. 이는 “안전은 비용이 아니라 의무”라며 산재 사망사고 근절을 거듭 강조해온 이재명 대통령의 철학이 반영된 것이라는 평가다.

공정·행복한 일터…노동현장 체질 개선

공정한 노동환경 조성을 위해 정부는 권리 밖 노동자를 보호하는 사업들을 새로 도입했다.

특수고용직·프리랜서를 지원할 민간 노동센터 30개소 운영(13억원), 노무제공자 미수금 회수 지원(2억원), 지역 상생형 일터조성 프로젝트(349억원), AI 노동법 상담 서비스(20억원), 노동단체·비영리단체 지원 복원(56억원) 등이 대표적이다.

일·가정 양립과 근로시간 단축을 위한 신규 정책도 포함됐다. 주 4.5일제 도입을 지원하는 ‘워라밸+4.5 프로젝트’(276억원)가 신설됐고, 중소기업에 일·생활 균형을 확산하기 위한 ‘일생활 균형 네트워크’(10억원)도 처음 편성됐다. 사회적 가치 지표를 반영한 사회적기업 인건비 지원 개편 역시 새 사업으로 도입됐다.

기존 제도는 한층 보강됐다. 정규직 전환 지원 사업이 1500명 규모(69억원)로 복원됐고, 육아휴직 대체인력 지원금은 월 최대 140만원까지 상향됐다. 업무분담 지원금도 월 60만원으로 확대됐다. 모성보호·육아지원 예산은 503억원 늘어 4조728억원이 배정됐고, 사회적기업 지원 예산도 280억원에서 1180억원으로 크게 늘었다.

고용안전망·미래 인재 투자…맞춤형 지원 강화

고용 안전망 확충을 위해 장애인·중장년·청년을 겨냥한 새로운 지원책도 마련됐다.

장애인 고용개선 장려금, 발달장애인 재직자 훈련 프로그램(16억원), 중장년 일손부족 업종 취업 인센티브 ‘동행 인센티브’(18억원), 청년 국가기술자격 응시료 지원(242억원), 대학 연계 청년 특화 취업지원(60억원) 등이 새로 편성됐다. AI 인재 양성을 위해 톱티어(Top-tier) AI 융복합 과정(1338억원), 폴리텍 바이오·AI 융합센터(45억원), 중소기업 AI 훈련센터(89억원)도 신설됐다.

기존 사업도 확대됐다. 국민취업지원제도의 구직촉진수당은 월 50만원에서 60만원으로 인상됐고, 청년일자리도약장려금은 9080억원으로 늘었다. 중장년층을 대상으로는 고령자 통합장려금(107억원)과 경력지원제(84억원)가 강화됐다. 장애인 고용장려금은 4014억원으로 증액됐고, 중증장애인 훈련수당도 상향됐다. 지역산업맞춤형 일자리 사업은 광역·기초 ‘이음 모델’로 개편돼 지원 범위가 넓어졌다.

이현옥 고용부 정책기획관은 “가장 두드러진 것은 ‘안전 일터’에 대한 투자”라며 “과거에는 일터 혁신이 법과 제도, 규제를 통해 추진돼 예산 비중이 크지 않았지만, 이번 정부에서는 규제뿐 아니라 재정 지원을 병행해 노사와 원·하청 협력을 촉진하는 마중물 역할을 하도록 했다”고 강조했다.