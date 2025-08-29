치매 전담 조직, 한국후견협회 등 연계 하나은행 PB 치매파트너 교육 이수

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 금융권 처음으로 치매 전담 특화 조직 ‘치매안심 금융센터’를 신설했다고 29일 밝혔다.

치매 환자 본인과 가족에게 전문적인 컨설팅을 제공하는 것이 주 목적이다.

‘치매안심 금융센터’에는 전문 컨설턴트를 통해 ▷치매 전 치매안심신탁 설계 및 임의후견제도 활용 ▷치매 후 성년후견제도의 실행지원 ▷돌봄·요양·간병 등 가족을 위한 생활지원 등 치매 단계별 과정에 대한 치매안심 솔루션을 제시한다.

특히 한국후견협회, 사단법인 온율 등 외부 전문기관과의 연계해 신뢰성과 전문성을 강화했다. 한국후견협회는 공공후견인 양성·교육 프로그램을 운영하고 있다. 사단법인 온율은 치매환자·미성년자·장애인 등 사회적 약자를 위한 공공후견지원에 특화한 사단법인이다.

하나은행의 모든 PB(프라이빗 뱅커)들은 중앙치매센터의 치매파트너 교육을 이수했다. 고객과 그 가족이 치매 관련 고민을 안심하고 상담할 수 있는 환경을 구축했다고 하나은행은 강조했다.

하나은행 관계자는 “치매는 개인의 문제가 아니라 가족 전체의 삶과 직결되는 매우 중요한 사회적 이슈”라며 “하나은행은 더 이상 치매 문제가 손님의 두려움과 외로운 고민이 되지 않도록 손님의 동반자로서 실질적 솔루션을 제공하겠다”고 말했다.

‘치매안심 금융센터’를 통한 치매 관련 상담은 하나은행 거래 여부와 관계없이 누구나 무료로 받을 수 있다. 상담 예약은 ▷하나은행 영업점 ▷하나더넥스트라운지 ▷하나원큐 등을 통해 할 수 있다.