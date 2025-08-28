[헤럴드경제=정목희 기자] 중국 장쑤성 양저우에서 한 남성이 한밤중 여성의 집에 침입해 마취시킨 뒤 피를 뽑는 사건이 발생했다. 법원은 징역 2년을 선고했지만, 형량을 둘러싸고 온라인에서 논란이 확산되고 있다.

28일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 리씨는 지난해 피해 여성의 집에 몰래 침입해 잠을 자고 있는 여성을 발견했다. 그는 마취제가 스며든 검은 천으로 여성을 기절시킨 뒤 팔에 주사기를 꽂아 채혈했다.

이때 마침 집으로 돌아온 여성의 남편이 주전자로 리씨를 때리자 그는 황급히 도망갔다. 의식을 회복한 여성은 “침대 위에서 병원에서 쓰는 지혈대를 발견했고, 왼쪽 팔에는 바늘 자국과 피가 남아 있었다”고 진술했다.

경찰 감식 결과, 현장에 남겨진 검은 천에서는 마취제 세보플루란과 이소플루란 성분이 검출됐다. 사건 이후 주민들은 불안에 떨며 일제히 집앞에 폐쇄회로(CC)TV를 설치했다.

법정에서 리씨는 범행 동기를 “스트레스 해소”라고 주장했다. 그는 “다른 사람 집에 몰래 들어가면 짜릿함을 느끼고, 그게 스트레스를 줄여준다”고 말했다.

재판부는 리씨의 과거 전과에도 주목했다. 그는 절도, 강간, 불법 주거침입 등 전과가 있으며 사생활 침해로 행정 구류 처벌을 받은 이력도 있었다. 법원은 이번 사건에 대해 불법 주거침입죄를 적용해 징역 2년을 선고했다.

이 사건을 두고 온라인에서는 형량이 지나치게 가볍다는 지적이 쏟아지고 있다. 한 누리꾼은 “도대체 마취제는 어디서 구한 거냐. 생각할수록 끔찍하다”고 했고, 또 다른 이는 “분명 계획된 범행인데 고의 상해죄는 왜 적용하지 않았나. 피해자가 신체적·정신적 충격을 받지 않았다고 볼 수 있나”라며 형량을 강하게 비판했다.

특히 “절도와 강간 전과까지 있는데 겨우 2년형이라니, 그래서 또 범행을 반복한 것 아니냐. 말문이 막힌다”는 반응이 쏟아졌다.