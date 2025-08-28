[헤럴드경제=양대근 기자] 한국 바이오테크 기업들이 동남아에서 가장 빠르게 성장하는 의료기기 시장인 태국을 새로운 대체시장으로 삼아 진출에 나선다.

산업통상자원부(장관 김정관)와 코트라(사장 강경성)는 8월 28일부터 29일까지 방콕에서 ‘한-태 바이오테크 파트너십’을 개최한다. 행사에는 디지털 헬스케어와 의료기기 등 42개사가 참가해 현지 의료진과 기관과의 협력을 추진한다.

이번 행사는 바이오산업에 특화된 마케팅 프로그램으로 주목받고 있다. 특히 대한미용성형레이저의학회(ASLS)는 태국 방콕에서 ‘ASLS BANGKOK 2025 국제 미용학술대회’를 개최한다. 이 자리에서 아시아 각국의 저명한 의사들과 학회 임원들이 최신 기술을 소개하는 강연을 진행할 예정이다. 또한, 태국 식약청을 초청해 현지 진출을 희망하는 기업들에게 인증 컨설팅을 제공하고, 제품 신뢰도를 높일 수 있는 기회를 마련한다.

2024년 한국의 대 태국 의료기기 수출액은 1억4000만달러로 전년 대비 16.7% 증가했다. 태국은 한국의 의료기기 10대 수출국 중 하나이자 동남아에서 가장 빠른 성장세를 보이는 시장이다. 한국보건산업진흥원이 올해 2월 발표한 조사에 따르면, 태국 소비자들은 한국 의료서비스를 선택하는 이유로 우수한 기술력과 치료 효과를 꼽았다. 또 SNS뿐 아니라 전문 병원과 의료진의 추천도 중시하는 것으로 나타났다. 이는 현지 병원과 의료진 협력이 태국 시장 진출의 핵심임을 보여준다.

이민호 대한미용성형레이저의학회 회장은 “동남아 현지 의료진과 바이어들에게 한국의 첨단 미용 의료 기술을 널리 알리는 것이 이번 행사의 핵심 목표”라며 “국내 미용의학계가 검증한 기술과 제품을 함께 소개해 기업 상담 효과도 클 것으로 기대한다”고 말했다.

실제 성과도 나타나고 있다. 고주파 리프팅 의료기기 기업 A사는 코트라 소개로 대한미용성형레이저의학회 소속 전문가의 지원을 받아 말레이시아 의료진에게 제품을 시연했고, 그 결과 40만 달러 규모의 첫 수출 계약을 성사시키며 동남아 시장 수출을 시작했다. AI 기반 호흡 건강관리 솔루션 기업 B사는 지난해 코트라가 개최한 ‘방콕 메디테크 데이’에서 태국 보건부 산하 대학 재단과 연결됐다. 현재 이 재단과 함께 실증을 준비하고 있으며, 인증·마케팅 관련 협상을 진행 중이다.

김명희 코트라 부사장 겸 혁신성장본부장은 “미국의 보호무역주의 확산에 대응해 우리 기업들이 안정적인 해외시장을 확보하기 위해서는 태국과 같은 신흥 유망국을 대체시장으로 공략할 필요가 있다”며, “KOTRA는 우리 기업들이 동남아 등 글로벌 사우스 지역에서 새로운 기회를 발굴하고 수출시장을 다변화할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.