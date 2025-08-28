매출 467.4억달러·주당순익 1.05달러 2Q 이어 3Q 전망도 시장예상치 상회 젠슨황 CEO “AI칩 수요, 공급 초과” H20 對中 매출 ‘0’…중국사업 불투명

인공지능(AI) 대장주 엔비디아가 27일(현지시간) 2분기(5∼7월) 매출과 주당 순이익에서 각각 예상치를 웃도는 실적을 발표했다. 데이터센터 구축 경쟁을 벌이는 빅테크 기업들의 엔비디아 첨단 AI칩 수요가 폭증하며 호실적을 견인했다. 다만 데이터센터 관련 매출이 예상을 밑돌고 미국의 대중(對中) AI칩 수출 규제로 중국 사업 불확실성이 지속되며 엔비디아 주가는 이날 시간외 거래에서 3% 하락했다.

엔비디아는 2분기 매출에서 467억4000만달러(65조1555억원)를, 주당 순이익은 1.05달러(1463원)를 기록했다고 밝혔다. 이는 시장조사 업체 LSEG가 집계한 월스트리트 평균 매출 460억6000만달러와 주당 순이익 1.01달러를 모두 소폭 웃도는 수치다.

매출은 지난해 같은 기간보다 56% 증가한 수준이다. 순이익은 1년 전보다 59% 증가한 257억8000만달러로 집계됐다.

엔비디아는 3분기 매출도 전년 동기 대비 50% 이상 늘어난 540억달러에 이를 것으로 내다봤다. 다만 이 수치에는 H20 칩의 중국 수출은 포함되지 않았다. 이는 시장 가이던스를 웃돈 것으로, 월가는 엔비디아의 3분기 매출을 531억4000만달러를 전망했다.

2분기 실적을 이끈 건 최신 AI칩인 ‘블랙웰’ 시리즈의 수요였다. 신형 칩셋인 블랙웰 매출이 전 분기보다 17% 증가하는 등 데이터센터 부문 매출 중 신제품 비중은 70%에 달했다.

젠슨 황 최고경영자(CEO)는 성명을 통해 “블랙웰은 세계가 기다려 온 AI 플랫폼으로, 이전과는 다른 엄청난 발전을 이뤄냈다”며 “블랙웰 울트라(블랙웰의 업그레이드 버전)의 생산이 최고 속도로 증가하고 있으며, 수요는 엄청나다”고 말했다. 이어 “AI 경쟁은 시작됐고 블랙웰은 그 중심에 있다”라고 덧붙였다.

다만 엔비디아 매출의 대부분을 떠받치는 데이터센터 매출은 1년 전보다 56% 증가한 411억달러를 기록했지만, 평균 예상치 413억달러에는 미치지 못했다.

엔비디아 최고재무책임자(CFO) 콜레트 크레스는 성명에서 “데이터센터 매출 중 338억달러는 그래픽처리장치(GPU) 칩 판매에서 나왔다”며 “H20 판매가 40억달러 줄면서 1분기 대비 1% 감소했다”고 설명했다. 또 73억달러는 엔비디아의 복잡한 시스템 구축에 필요한 네트워킹 부품 판매에서 발생했으며, 이는 1년 전의 약 두 배 수준이라고 덧붙였다.

엔비디아는 2분기 중국에 H20 칩 판매가 없었지만, 중국 외 고객에게 1억8000만달러 상당의 H20 칩 재고를 판매해 매출을 올렸다고 밝혔다.

기존 주력 사업군이던 게임 부문 매출도 43억 달러로 49% 늘었다. 로보틱스 부문은 69% 늘어난 5억8600만달러를 기록했다. 로보틱스는 엔비디아가 향후 가장 큰 성장 기회라고 보고 있는 분야다.

크레스 CFO는 분석가들과 콘퍼런스콜(전화회의)에서 차세대 AI 칩 루빈을 내년에 출시할 예정이며 “이를 통해 연간 제품 출시 주기를 유지하고 있다”고 말했다.

젠슨 황 CEO는 루빈 칩의 성능 개선에 대해서는 언급을 피했으며, 현재 (블랙웰의 업그레이드 버전인) 블랙웰 울트라 시스템 판매에 집중하고 있다고 설명했다. 그러면서도 루빈에는 “새로운 아이디어가 대거 담길 것”이라며 “앞으로 1년 동안 루빈이 가져올 수많은 혁신을 충분히 설명할 시간이 있다. 지금 당장은 말씀드릴 수 없지만, GTC(10월)에서 공개하겠다”고 말했다.

황 CEO는 “이번 10년이 끝날 때(2030년)까지 AI 인프라 투자 규모가 3조∼4조 달러에 이를 것으로 예상한다”며 “앞으로 5년간 3조∼4조달러는 꽤 합리적인 수치”라고 덧붙였다. 또 로봇 시스템과 자율주행차를 포함한 ‘물리적 AI’도 큰 발전이 있을 것이라고 전망했다.

다만 엔비디아의 중국 사업 전망은 여전히 불확실한 상황이다.

도널드 트럼프 미 행정부는 엔비디아에 수출 허가의 대가로 중국 수출 매출액의 15%를 미 정부에 납부하도록 합의한 것으로 알려졌다.

블룸버그통신은 “미 정부가 아직 15% 매출 할당 규정을 공식화하지 않았으며, 엔비디아는 미 정부가 매출 일부를 요구한다면 소송으로 이어질 수 있고, 비용 증가와 경쟁력 약화를 초래해 경쟁사에 유리하게 작용할 수 있다”고 밝혔다고 전했다. 황 CEO는 이날 “올해 엔비디아에 중국 시장에서 500억달러(약 70조원) 규모의 기회가 있을 것”이라고 말했다. 다만 이는 매출 전망이 아니라고 덧붙였다.

황 CEO는 트럼프 행정부와 중국 시장 접근 확대에 대해 논의해왔다며 “미국 기업들이 AI 경쟁을 주도하는 것이 매우 중요하다”고 강조했다. 또 “블랙웰 칩을 중국 시장에 판매할 기회는 충분히 가능성이 있다”고도 했다. 김영철 기자