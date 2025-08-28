유해란 선수와 함께 ‘FM 챔피언십’ 메뉴에

[헤럴드경제=강승연 기자] 미국 매사추세츠주 노턴에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 FM 챔피언십에 ‘BBQ 치킨’이 깜짝 등장했다.

제너시스BBQ 그룹에 따르면 26일(현지시간) 경기가 열리는 TPC보스톤 클럽하우스 점심 메뉴에 BBQ 치킨이 제공됐다. 디펜딩 챔피언으로 참가한 유해란 선수가 BBQ미국법인에 제안해 성사됐다.

경기 중 시합장 내 음식 반입 규정이 엄격하지만, LPGA 측은 유해란 선수의 취지를 이해하고 협조했다. 인근 브라운대학BBQ 점포에서 조리한 치킨을 LPGA가 직접 픽업하는 등 지원에 나서기도 했다.

유해란 선수는 개인 SNS(사회관계망서비스)에 이 소식을 알렸다. 주수빈 선수와 노예림 선수 등이 재밌는 반응을 남기기도 했다.

한편 미국과 캐나다 등 해외 시장에 주력하는 BBQ는 현재 미국 32개 주에 진출해 있다. 올해부터 미국 LPGA에서 3승을 거두며 활약하고 있는 유해란 선수를 후원 중이다.