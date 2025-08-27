장난으로 온라인 커뮤니티에 올린 ‘살인 예고글’

[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 청소년들이 무심코 한 행동이나 장난이 자칫 범죄가 될 수 있다는 점을 알리려는 목적의 사례집을 냈다.

서울 강남경찰서는 27일 ‘청소년 주요 범죄 예방 사례집’ 1,500부를 강남구 중·고등학교와 청소년 시설 등 54곳에 배포했다고 밝혔다. 이 사례집은 강원랜드 ESG 공모사업을 계기로 강남경찰서가 강남서초교육지원청, 강남구청과 협력해 제작했다.

사례집에는 최근 논란이 됐던 온라인 커뮤니티에 장난삼아 올린 ‘살인 예고글’이 공공의 불안을 조성한 범죄로 한 청소년이 수상 대상이 된 사례도 다뤄졌다. 다른 사람의 사진을 무단으로 가져와 불법 합성한 뒤 유포해 처벌받은 청소년도 있었다. 온라인 내기 게임으로 도박을 해 돈을 잃은 청소년이 친구들을 이 게임으로 유인해서 처벌받기도 했다. 병원에서 처방받은 식욕억제제를 친구들끼리 사고팔았다 마약류 관리법 위반으로 이어진 경우도 있었다.

단순히 사례를 소개하는 것에 그치지 않고 예방 행동 수칙과 문제가 생겼을 경우 청소년들이 도움을 받을 수 있는 지원망도 상세히 소개됐다. 강남구청소년상담복지센터과 강남구청소년심리지원센터 등의 주소·전화번호를 안내해 문제 상황에서 청소년들이 도움을 받을 수 있도록 했다.

백현석 강남경찰서 서장은 “이번 시책으로 청소년 주요 범죄를 사전 예방하고 지역사회와 협업해 각종 국민 청소년 범죄예방 활동을 전개할 것”이라며 “빈틈없는 청소년 선도·보호 활동에 집중하도록 노력하겠다”고 밝혔다.