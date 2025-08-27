[헤럴드경제=구본혁 기자] 한전원자력연료는 26일부터 2일까지 임직원의 자발적인 청렴문화 정착과 조직 내 소통 화합을 위한 ‘청렴 공감 주간’을 운영한다고 27일 밝혔다.

주요 프로그램으로는 ▷청렴 관련 지식을 재미있게 학습하는 온라인 청렴골든벨 ▷익명으로 동료에게 칭찬과 격려 메시지를 전달하는 청렴 칭찬트리 ▷본부간 벽을 허물고 팀워크를 다지는 팀별 대항전 등이 진행된다.

특히 청렴골든벨은 실시간 순위를 공개하여 참여자의 경쟁심과 흥미를 높였으며, 청렴 칭찬트리는 직원들이 칭찬 메시지를 부착할 수 있도록 사내 곳곳에 설치·운영하여 긍정적인 조직문화를 확산하는 계기를 마련했다.

정창진 한전원자력연료 사장은 “청렴은 단순히 법 준수 차원을 넘어 조직의 경쟁력을 키우는 핵심가치”라며 “앞으로도 청렴과 윤리경영을 바탕으로 신뢰받는 공공기관으로서 사회적 책임을 다하고, 직원들의 자발적인 참여와 소통을 통해 더욱 건강하고 활기찬 조직문화를 만들어 갈 계획”이라고 밝혔다.

한편 한전원자력연료는 국민권익위원회가 매년 실시하는 공공기관 종합청렴도 평가에서 1등급과 우수등급을 지속적으로 유지하고 있다.