[헤럴드경제=김광우 기자] “분명 똑같은 술인데”

혀끝에서 느껴지는 미묘한 맛의 차이. 기분 탓일지 모르지만, 유독 많은 이들이 병에 담긴 술을 찾는 데는 이유가 있다.

보다 친환경적이라는 인식도 작용한다. 보증금 제도가 운용되며, 빈 병을 회수해 재사용하고 있기 때문.

하지만 반전이 있다. 재사용 정책에도 불구하고, 병이 캔보다 환경에 더 나쁜 영향을 주고 있다는 분석이 나왔다. 심지어 플라스틱 용기와 비교해서도 크게 친환경적이지 않은 것으로 나타났다.

원인으로 지적되는 것은 선진국의 절반도 채 안 되는 ‘재사용 횟수’. 병을 만들면서 나온 탄소배출량을 상쇄할 만큼, 이를 다시 쓰지 않고 있다는 것.

헤럴드경제가 기후테크 기업 오후두시랩에 의뢰해 국내 주류 생산 및 소비에 따른 탄소배출량을 추산한 결과, 녹색 병소주(360㎖)와 갈색 병맥주(500㎖)의 병당 탄소배출량은 각각 0.23㎏, 0.39㎏인 것으로 나타났다.

주목할 점은 같은 제품인데도, 병이 캔에 비해 더 높은 수준의 탄소배출량을 기록했다는 것. 통상 국내 주류회사의 소주·맥주병은 다시 모아 재사용 과정을 거친다. 이에 그대로 버려지는 캔이나 플라스틱 용기에 비해 더 친환경적이라는 인식이 강하다.

하지만 현실은 달랐다. 실제 500㎖ 용량의 캔맥주 탄소배출량은 개당 0.19㎏으로 같은 용량이 담긴 갈색 병맥주(0.39㎏)와 비교해 3분의 1가량 낮은 수치를 기록했다. 비교적 탄소배출량이 낮은 녹색 병맥주(0.23㎏)와 비교해서도 낮은 수치다.

플라스틱 용기와 탄소배출량 차이도 크지 않았다. 400㎖ 용량의 페트병 소주의 경우 탄소배출량은 0.28㎏으로 집계됐다. 이를 녹색 병소주 용량(360㎖)으로 환산할 경우, 탄소배출량은 0.25㎏. 실제 녹색 병소주의 탄소배출량(0.23㎏)과 0.02㎏밖에 차이가 발생하지 않는다.

심지어 해당 수치는 재사용까지 고려해 산출됐다. 국내 소주·맥주병은 판매점을 통해 다시 회수되며, 적지 않은 양이 재사용되고 있다. 환경부와 주류업계에서는 제품에 따라 병이 8~10회가량 재사용되는 것으로 추산한다.

문제는 처음에 병을 만드는 데서 배출되는 탄소량이 만만치 않다는 것. 갈색 맥주병의 경우 약 1.4~1.5㎏의 탄소가 발생한다. 500㎖ 기준 페트병과 알루미늄 캔을 만드는 데 150g 내외가 배출되는 것을 고려하면, 최소 10회 이상 재사용을 거쳐야, 친환경에 가까울 수 있다.

실제 기후변화행동연구소가 지난해 발표한 ‘시민탄소발자국계산단 조사 결과’에 따르면 투명유리병의 경우 12번, 갈색 맥주병의 경우 11번 이상 다시 사용해야 페트병보다 탄소배출량이 낮아지는 것으로 집계됐다. 유리병 사용으로 인한 친환경 효과를 얻기 모자란 상황인 셈.

그렇다고 해서 알류미늄 캔이나 플라스틱 용기를 활용하는 게 옳다고 보기는 힘들다. 핵심은 병을 잘 회수하고, 재사용 횟수를 늘려, 유리병의 이점을 살리는 것. 회수 시스템 확충, 유리병 내구성 강화 등으로 탄소를 배출하는 생산 과정 자체를 축소하고, 향후 폐기량도 줄여야 한다는 얘기다.

실제 불가능한 일도 아니다. 독일은 병을 회수하고 재사용에 이르는 전 과정을 표준화 해 운영하고 있다. 병의 손상률과 폐기율이 낮아, 평균 40회가량 재사용한다. 일본 또한 평균 30회에 달한다. 우리나라 또한 유리병 회수율은 90%를 상회한다. 하지만 병을 파쇄하고 원료를 재활용하는 비중이 적지 않아, 재사용 횟수가 8~10회 수준에 머물고 있다.

재사용 횟수가 적은 원인 중 하나는 병의 디자인. 우리나라는 소주·맥주를 막론하고 병이 다양한 색깔과 디자인으로 제작된다. 이처럼 용기가 표준화되지 않고, 여러 종류가 섞여 있을 경우 선별 및 세척 과정에서 어려움이 크다. 특히 자동화가 어렵고, 수작업이 필요해 효율성이 떨어진다. 이 경우 파쇄 비중은 늘어난다.

이에 병 표준화 등 물건을 생산하는 단계에서부터 재사용 정책이 고려돼야 한다는 목소리가 나온다. 녹색연합 관계자는 “물건을 생산하는 단계서부터 재사용을 반드시 고려하고, 파손 등 손실률을 줄이기 위한 시스템을 제도적으로 마련해야 한다”고 언급했다.

이수연 오후두시랩 연구원은 “해외 자료와 비교해 봤을 때도, 전반적으로 술의 종류보다 술을 담는 용기의 차이가 탄소배출량을 가르는 중요한 요인이 됐다는 것을 알 수 있었다”며 “해당 분석은 환경부 환경성적표지 등을 참고해 산출한 자료로, 특정 제품별 차이가 있을 수 있다”고 설명했다.

한편 오후두시랩은 기업, 제품, 도시, 개인의 탄소 배출량을 측정하고 관리하는 통합 플랫폼 그린플로(Greenflow)를 운영하고 있다. 이를 이용해 제품 생산·유통 등 경제활동 과정에서 배출되는 탄소량을 측정할 수 있다.

