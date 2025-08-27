[헤럴드경제=신혜원 기자] 정달홍 성보엔지니어링 회장이 27일 서울시 논현동 건설회관에서 개최된 ‘2025 건설의 날’ 기념식에서 기계설비산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 은탑산업훈장을 수훈했다.

정 회장은 1984년 대우건설 입사를 시작으로 41년간 건설업 발전에 기여해 왔으며, 2006년 인수 당시 매출 20억원 규모였던 성보엔지니어링을 2022년 기준 매출 1228억원의 중견기업으로 성장시켰다.

또한 리비아, 아랍에미리트(UAE), 이라크, 나이지리아, 카타르, 인도, 방글라데시, 베트남 등 해외시장에 진출해 894억원의 해외 매출을 달성하기도 했다.

특히 대한기계설비건설협회 제11대 회장 재임시절 기계설비법 활성화에 기여해 기계설비 유지관리자 및 성능점검업 등의 신수요를 창출했다는 평가를 받고 있다.

정 회장은 “이번 은탑산업훈장은 임직원 모두가 함께 이뤄낸 성과”라며 “앞으로도 기계설비산업의 지속 성장을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.