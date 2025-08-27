[헤럴드경제=김보영 기자] 경북 포항시가 청년층 유입을 위해 청년과 신혼부부를 대상으로 한 초저렴 임대주택 공급에 나선다.

27일 포항시는 청년·신혼부부 공공매입 임대주택인 ‘천원주택’을 공급한다고 밝혔다. 한국토지주택공사(LH)가 매입한 주택 100가구를 재임대해 하루 1000원, 한 달 3만원의 비용으로 공급하는 방식이다.

19~45세 청년 및 신혼부부 중 무주택 가구가 대상이며, 임대 기간은 최초 2년이고, 최장 4년까지다. 시는 다음달 16일부터 17일까지 신청을 받아 10월 20일 당첨자를 발표한다.

포항시는 올해 100가구를 시작으로 5년 내 500가구를 공급할 예정이다. 이어 신혼부부·다자녀·근로자 중심 1800호, 다자녀·고령자 중심 1200호를 단계적으로 공급해 2030년까지 총 3500호의 생애주기별 맞춤형 공공임대주택을 마련할 계획이다.

시는 또 원도심 빈 건물을 리모델링해 청년 창업·문화 공간으로 활용하는 ‘상생 임차-임대’ 사업도 추진한다. 창업 인큐베이팅 레지던스, 복합예술촌 등 5개 거점시설을 마련하고, 수요자 매칭을 통해 22개소 창업·문화 공간을 운영해 청년 네트워크를 강화한다는 구상이다.

아울러 지역 특화산업인 이차전지와 연계한 전문인력 양성을 위해 ‘POBATT 도심 공유캠퍼스’를 조성한다. 현재 침체된 배터리 산업이 전기차 시장 회복과 함께 성장할 것에 대비해 지역대학이 모두 참여하는 교육 플랫폼을 마련한다는 전략이다.

이강덕 시장은 “청년과 신혼부부가 안심하고 정착할 수 있는 주거환경을 조성하고, 모든 시민이 포항에서의 삶에 자부심을 느낄 수 있도록 만들겠다”고 말했다.