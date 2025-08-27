“장병들 사기·복지 개선 위해 최선의 노력” 7월 창설 해병대 특수수색대대 방문 점검

[헤럴드경제=신대원 기자] 안규백 국방부 장관이 27일 해병대 특수수색대대와 해병대 2사단 예하 말도 소초를 방문해 대비태세를 점검하고 장병들을 격려했다.

해병대 특수수색여단 예하 특수수색대대는 올해 7월 1일 새롭게 창설됐다.

안 장관은 작전현황을 보고받은 뒤 “해병대 중에서도 단 1%만 갈 수 있다는 최정예 수색대원들을 만나니 정말 든든하고 자랑스럽다”며 “선배 해병들의 용맹함과 승리의 DNA를 계승해 항상 승리하는 최정예 특수수색대대가 되기를 바란다”고 당부했다.

이어 “실전적 훈련을 통해 체득한 전투감각과 경험은 실전에서 임무를 완수할 수 있는 실력으로 나타난다”며 “평소 실전적인 훈련을 통해 조건반사적으로 행동할 수 있는 충분한 경험을 쌓아주기 바란다”고 강조했다.

아울러 안 장관은 서해 최전방에 위치한 섬 말도를 찾아 대비태세를 점검했다.

국방부 장관이 서해 최전방 ‘말도 소초’를 방문한 것은 이번이 처음이다.

안 장관은 경계작전에 매진하는 해병대원들과 식사를 함께하며 장병들을 격려했다.

그는 “가족들과 멀리 떨어진 최전방 외딴섬 말도에서 복무하고 있음에도 밝고 늠름한 모습으로 조국을 위해 헌신하고 있는 여러분을 보니 매우 든든하고 신뢰가 간다”며 “오늘 흘리는 땀 한방울은 여러분의 삶의 원동력이 될 것”이라고 격려했다.

도 “불굴의 해병대 정신으로 대한민국을 굳건하게 지키고 있는 여러분의 헌신이 존중받는 문화를 만들고 장병들의 사기와 복지를 개선하기 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.