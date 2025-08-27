조선중앙통신 논평…미국·트럼프 비난은 없어 “리재명 집권 80여일만에 대결광 정체 드러내”

[헤럴드경제=신대원 기자] 북한이 이재명 대통령의 미국 방문과 관련해 실명을 거론해가며 거칠게 비난하고 나섰다.

조선중앙통신은 27일 ‘비핵화망상증에 걸린 위선자의 정체가 드러났다’는 제목의 논평에서 이 대통령을 겨냥해 “리재명이 ‘3단계 비핵화론’이니, ‘비핵화’니 뭐니하며 후론하는 것은 하늘에 떠가는 구름을 잡아보겠다는 것이나 같은 천진한 꿈에 불과하다”고 비난했다.

이 대통령이 25일(현지시간) 워싱턴DC 전략국제문제연구소(CSIS) 연설에서 한미정상회담 결과를 소개하면서 도널드 트럼프 대통령과 한반도 평화 정착과 비핵화를 위해 긴밀히 협력해 나가기로 했다고 밝힌데 대한 반발로 풀이된다.

특히 통신은 비핵화와 관련 “리재명은 자기의 숨김없는 대결의사로써 ‘비핵화’ 나발이 왜 황당한 궤변으로 되는가에 대한 논박할 수 없는 증거를 내놓았다”며 “우리의 핵보유국 지위는 외부로부터의 적대 적 위협과 세계 안보역학구도의 변천을 정확히 반영한 필연적 선택”이라고 강변했다.

이어 “조선인민의 총의에 따라 국가의 최고법, 기본법에 영구히 고착된 우리의 핵정책이 바뀌자면 세상이 변해야 하고 조선반도(한반도)의 정치군사적 환경이 변해야 한다”며 “국위이고 국체인 핵을 영원히 내려놓지 않으려는 우리의 입장은 절대불변이다. 한국이 그토록 입이 아프게 외워대는 ‘비핵화’는 이론적으로나 실천적으로, 물리적으로 이미 사멸된 지 오래”라고 주장했다.

또 “국가의 모든 주권을 미국에 고스란히 섬겨 바친 세계적으로 유일무이한 정치적 가난뱅이 한국이 우리 핵문제의 성격도 모르면서 ‘비핵화’에 아직도 헛된 기대를 점쳐보는 것은 너무도 허망한 망상”이라면서 “리재명이 ‘비핵화망상증’을 ‘유전병’으로 계속 달고있다가는 한국뿐 아니라 그 누구에게도 이롭지 못하다는 것을 알아야 한다”고 위협했다.

아울러 이 대통령이 CSIS 연설에서 북한을 “가난하지만 사나운 이웃”이라고 표현한 데 대해서도 격하게 반발했다.

이와 관련 통신은 “우리를 심히 모독”했다면서 “한국을 왜 적이라고 하며, 왜 더러운 족속들이라고 하는가를 보여주는 중대한 계기, 놓치고 싶지 않은 기회로 됐다”고 비난했다.

이어 “리재명은 우리와의 대화가 지난 정부에서 끊기고 말았다고 하면서 ‘엉킨 실타래일수록 인내심을 갖고 차근차근 풀어나가야 한다’느니, ‘작은 실천들이 조약돌처럼 쌓이면 상호간의 신뢰가 회복될 것이고 평화의 길도 넓어질 것이다’느니 하며 마치 ‘조한관계’(남북관계)를 회복할 의사가 있는 듯이 놀아댔다”면서 “결국 리재명은 집권 80여일만에, ‘조약돌’과 같은 그럴듯한 언사를 늘어놓은 지 불과 10일도 안돼 본심을 감추지 못하고 대결광의 정체를 낱낱이 드러낸 것”이라고 주장했다.

또 “리재명이 놀아댄 추태는 우리에 대한 한국의 대결기도는 절대로 달라질 수 없으며 극악한 반공사상, 멸공정신으로 길들여진 한국은 역시 변할 수 없는 적이라는 우리의 인식과 판단이 옳았음을 그대로 증명해보였다”고 덧붙였다.

통신은 다만 한미정상회담 자체와 트럼프 대통령이나 미국에 대해서는 별다른 논평을 하지 않았다.

김정은 국무위원장과 트럼프 대통령 간 개인적 친분을 고려한 가운데 향후 북미대화 재개 가능성을 염두에 두고 한국과 미국을 분리해 대응할 것임을 시사한 것이라는 해석도 나온다.