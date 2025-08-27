투명성 강화·소비자 신뢰 확보…“자율관리체계 구축”

[헤럴드경제=강승연 기자] 한국온라인쇼핑협회는 27일 여의도 켄싱턴 호텔 그리니치룸에서 ‘농수산물 원산지표시 신고센터’ 개소식을 열고, 본격적인 운영을 시작했다고 밝혔다.

‘농수산물 원산지표시 신고센터’는 온라인 유통환경에서 발생하는 원산지 미표시·거짓표시 등 다양한 위반행위에 대응하기 위한 것이다. 협회는 신고센터를 통해 업계가 자율적으로 법령을 준수할 수 있도록 지원하고, 원산지표시와 관련된 소비자 불안을 해소할 계획이다.

개소식에는 조성현 한국온라인쇼핑협회 회장을 비롯해 박순연 국립농산물품질관리원장, 김홍태 농림축산식품부 농축산위생품질팀장, 강정화 한국소비자연맹 회장 등 협회·정부·소비자단체 등 관계자들이 참석했다.

조성현 회장은 “신고센터는 단순한 민원 접수 창구를 넘어 협회가 자율규제의 중심에서 업계를 대표해 소비자의 신뢰를 지키기 위한 초석”이라며 “회원사와 소비자 간 신뢰 제고와 온라인 유통 전반의 투명성을 높이겠다”고 말했다.