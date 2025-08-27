투명성 강화·소비자 신뢰 확보…“자율관리체계 구축”

27일 여의도 켄싱턴 호텔 그리니치룸에서 열린 ‘농수산물 원산지표시 신고센터’ 개소식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김홍태 농림축산식품부 팀장, 박순연 국립농산물품질관리원장, 조성현 한국온라인쇼핑협회 회장, 강정화 한국소비자연맹 회장, 최애연 소비자교육중앙회 소비자국장, 고연자 국립농산물품질관리원 경기지원장. [한국온라인쇼핑협회 제공]
[헤럴드경제=강승연 기자] 한국온라인쇼핑협회는 27일 여의도 켄싱턴 호텔 그리니치룸에서 ‘농수산물 원산지표시 신고센터’ 개소식을 열고, 본격적인 운영을 시작했다고 밝혔다.

‘농수산물 원산지표시 신고센터’는 온라인 유통환경에서 발생하는 원산지 미표시·거짓표시 등 다양한 위반행위에 대응하기 위한 것이다. 협회는 신고센터를 통해 업계가 자율적으로 법령을 준수할 수 있도록 지원하고, 원산지표시와 관련된 소비자 불안을 해소할 계획이다.

개소식에는 조성현 한국온라인쇼핑협회 회장을 비롯해 박순연 국립농산물품질관리원장, 김홍태 농림축산식품부 농축산위생품질팀장, 강정화 한국소비자연맹 회장 등 협회·정부·소비자단체 등 관계자들이 참석했다.

조성현 회장은 “신고센터는 단순한 민원 접수 창구를 넘어 협회가 자율규제의 중심에서 업계를 대표해 소비자의 신뢰를 지키기 위한 초석”이라며 “회원사와 소비자 간 신뢰 제고와 온라인 유통 전반의 투명성을 높이겠다”고 말했다.


