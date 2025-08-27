중소·중견기업에 차별화된 금융서비스 제공

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 금융권 퇴직직원의 노하우를 기반으로 기업영업을 전담하는 ‘강북BIZ어드바이저센터’를 신설했다고 27일 밝혔다.

강북BIZ어드바이저센터는 우리은행뿐 아니라 시중은행, 신용보증기금, 기술보증기금 등 금융기관에서 다년간 기업금융 경험을 쌓은 인력으로 구성됐다. 우리은행은 지난 7월 면접을 통해 지점장급 퇴직 인력 18명을 최종 선발했으며 오는 9월 초 현장에 배치할 예정이다.

BIZ어드바이저센터는 우리은행의 기업금융 역량을 바탕으로 다른 금융기관 출신 전문가의 노하우를 더해 ▷예금 ▷대출 ▷외환 ▷파생상품 ▷퇴직연금 등 중소·중견기업 고객을 위한 차별화된 금융 컨설팅과 종합 여신 서비스를 제공한다.

우리은행은 이를 시작으로 퇴직 인력 활용 모델을 구축해 ▷금융 노하우 활용 ▷중장년층 일자리 창출 ▷중소·중견기업 생산적 금융지원 등 사회적 가치 실현에도 나선다는 방침이다.

우리은행 관계자는 “퇴직 인력의 금융 노하우를 사회에 환원해 기업 현장에 숙련된 금융서비스를 제공하는 것이 BIZ어드바이저센터의 의미”라며 “기업금융 베테랑의 지혜가 중소·중견기업의 성장과 혁신에 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 전했다.