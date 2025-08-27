금융위 ‘맞춤형 복합지원 현장간담회’ 고용·복지 분야 연계 건수 증가 추세 공공마이데이터 활용 등 제도 지속 개선

[헤럴드경제=김은희 기자] 올해 상반기 금융과 고용 또는 복지를 연계한 취약계층 복합지원 건수가 9만1802건에 달한 것으로 나타났다. 작년 한 해 실적(7만8379건)을 훌쩍 넘었다. 정부가 지난해 금융·고용·복지 연계 체계를 구축하고 복합지원을 적극 확대한 효과로 풀이된다.

금융위원회는 27일 서민금융진흥원, 신용회복위원회와 함께 현장간담회를 열었다.

참석자들은 그간의 복합지원 성과를 점검하고 지난 11일부터 본격 시행된 맞춤형 복합지원 운영 과정에서 나타난 애로사항과 개선 과제를 발굴했다.

맞춤형 복합지원은 금융·고용·복지 복합지원 상담 시 공공마이데이터로 확보한 이용자 정보를 토대로 이용자에게 맞춤형으로 다양한 분야의 지원 정책을 연계하는 서비스다. 시행 한 달이 채 되지 않았으나 기존보다 빠르면서도 더 정확하게 복합지원을 받은 사례가 나타나고 있다고 금융위는 설명했다.

일단 복합지원 성과를 보면 올해 상반기까지 총 17만181건이 연계된 것으로 집계됐다. 금융·고용 연계가 6만424건, 금융·복지 연계가 10만9757건으로 무직·비정규직 고객 대상의 연계 건수가 전체의 70% 안팎을 차지했다. 소득수준별로는 연소득 2500만원 이하 고객 대상 연계가 전체의 약 80%였다.

금융위는 “복합지원은 주로 무직·비정규직 등 직업이 불안정하고 소득수준이 낮은 취약계층에 집중적으로 제공되며 어려운 분들의 경제적 자립에 일정 부분 기여하고 있다”고 평가했다.

금융위와 관계기관은 이날 간담회에서 제시된 현장의 어려움 중에서 즉각 해결이 가능한 사안을 연내 조치하기로 했다.

우선 복합지원 이용 필요성을 쉽게 이해할 수 있도록 서민금융통합지원센터 상담 예약자를 대상으로 사전 안내 문자(알림톡)를 보내고 상담 대기 시간에도 홍보영상을 시청하도록 유도할 계획이다. 상담 종료 후에는 이용자에게 상담 결과 요약 문자(알림톡)를 보내 이용자가 향후 어떠한 기관에서 무슨 연락을 받게 될지 이해하는 데 도움을 줄 예정이다.

소상공인 분야로의 복합지원 범위 확장도 관련 기관과 바로 협의를 시작하기로 했다. 서금원, 신복위, 소상공인 관련 기관 간 상호 안내 체계는 10월 중 마련할 계획이다.

금융위 관계자는 “서민금융·채무조정 이용자가 각종 지원을 ‘몰라서 못 받는 상황’이 생기지 않도록 맞춤형 복합지원이 ‘안전장치’가 될 수 있도록 현장의 목소리를 꾸준히 듣고 이에 기초해 개선 방안을 마련하겠다”고 전했다.