지하 2층~지상 24층, 전용 59~84㎡ 1370세대 분양 분양가 상한제 적용, 계약금 5% 중 1차 500만원 정액제

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설 컨소시엄이 오는 29일부터 ‘에코델타시티 푸르지오 트레파크’의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양을 시작한다고 27일 밝혔다.

해당 단지는 부산광역시 강서구 강동동 4434번지 일원(에코델타시티 11블록)에 들어선다. 지하 2층~지상 24층, 13개동, 59~84㎡(이하 전용면적) 총 1370세대의 대단지로 조성된다.

에코델타시티 푸르지오 트레파크는 분양가 상한제 적용 단지로 3.3㎡당 평균 분양가는 1605만원이다.계약금 5% 중 1차 계약금 500만원 정액제를 적용해 수요자들의 자금 부담을 덜었다. 입주는 2028년 9월 예정이다.

청약은 오는 9월 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위, 3일 2순위 청약접수를 진행할 예정이며 당첨자 발표는 10일이다.

이 단지는 서부산권의 신흥 주거지로 부상하는 부산 에코델타시티에 조성된다. 인접한 명지국제신도시, 녹산국가산업단지, 부산신항배후 국제산업물류도시 등 대규모 산업단지가 위치해 풍부한 일자리 기반을 갖추고 있으며 단지와 가까워 직주근접 생활이 가능하다. 김해국제공항과 부산신항, 향후 가덕도신공항(예정)까지 더해지면 산업·물류 중심지로서의 입지도 탄탄해질 것이라는 설명이다.

단지 인근에는 남해고속도로 제2지선, 서부산인터체인지(IC), 명지IC 등이 가깝다. 또한, 2028년 개통 예정인 부전~마산 복선전철 노선에는 ‘에코델타시티역’ 신설이 계획돼 있다.

단지 바로 앞에 중학교 예정 부지가 있으며, 도보권 내 유치원과 초·고교 예정 부지도 위치해 있다. 인근에는 중심상업지구와 대형 수변공원, 의료시설, 다양한 문화·편의시설이 함께 들어선다. 2027년에는 백화점과 프리미엄 아울렛, 쇼핑몰이 결합된 형태의 ‘더 현대 부산’도 개점할 예정이다. 전 세대는 남향 위주로 배치되고 주택형 별로 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등 다양한 수납공간을 제공한다.

단지 규모에 걸맞은 대규모 커뮤니티 시설도 조성된다. 독서실, 골프클럽, 그리너리 카페, 초등학생들의 방과 후 돌봄을 지원하는 다함께돌봄센터, 시니어클럽 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어선다.

대우건설 분양 관계자는 “에코델타시티 푸르지오 트레파크는 1370세대의 ‘푸르지오’ 브랜드 대단지로, 희소성 높은 소형 평형에 우수한 상품성을 갖춘 것이 강점”이라며 “분양가 상한제로 인해 합리적인 가격에 공급되며, 풍부한 인프라와 국가시범 스마트시티라는 미래가치까지 더해져 실수요자들의 높은 관심이 기대된다”고 말했다.

에코델타시티 푸르지오 트레파크의 견본주택은 부산광역시 강서구 명지동 내에 위치해있다.