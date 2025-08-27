권오을, 업무지시 서한 김형석 관장에게 전달 “국민신뢰와 독립운동선열 뜻 훼손하지 말라” 김관장, 광복절 경축사·국회의원 비난 등 논란

[헤럴드경제=신대원 기자] 권오을 국가보훈부 장관이 광복절 기념사와 국회의원 비판 발언 등으로 논란을 야기한 김형석 독립기념관장에 대해 국민 신뢰와 독립운동선열의 숭고한 뜻을 훼손하지 말라고 엄중 경고했다.

독립기념관 주무부처인 보훈부는 27일 오전 권 장관 명의의 이 같은 내용의 업무지시 서한을 김 관장에게 직접 전달했다고 밝혔다.

먼저 권 장관은 서한에서 “독립기념관은 대한민국 독립운동의 역사와 정신을 보존·계승하고 독립유공자의 명예를 지키며 국민의 민족정신을 선양하기 위해 세워진 국가적 상징기관”이라면서 “독립기념관장은 국민적 신뢰를 바탕으로 공적 책무를 다해야 하며 어떤 경우에도 개인적 주장을 기관 운영에 앞세워서는 안된다”고 밝혔다.

이어 “그럼에도 관장이 취임 이후 보여온 언행은 독립운동의 숭고한 의미를 희석시키고 독립유공자의 명예를 훼손할 수 있다는 깊은 우려를 낳았다”며 “뉴라이트 논란, 역사관 논란을 스스로 야기해 국민을 분열시키고 독립기념관의 위상을 심각하게 흔들고 있다”고 꼬집었다.

또 “대한민국 헌법은 3·1운동과 대한민국임시정부의 법통을 계승한다고 천명하고 있으며 이는 곧 독립운동의 가치가 국가의 뿌리임을 선언한 것”이라면서 “독립기념관장은 이 정신을 지키고 선양하는 데 앞장서야 함에도 국민적 합의에 어긋나는 개인적 주장으로 공적 책무를 훼손하는 것은 결코 용납될 수 없다”고 지적했다.

권 장관은 계속해서 독립투쟁의 역사를 부정하고 독립운동가들을 모욕하는 행위는 용납돼서는 안된다고 밝힌 이재명 대통령의 올해 제80주년 광복절 경축사를 언급한 뒤 “하지만 관장은 독립기념관 자체 광복절 경축식에서 본인이 직접 작성·발표한 기념사를 통해 독립운동의 역사적 의미를 훼손하는 논란을 자초했다”며 “이는 독립유공자 후손과 국민들에게 깊은 상처를 주었고 독립기념관의 권위를 흔드는 중대한 과오”라고 비판했다.

또 “최근에는 직원들에게 전달한 내부 안내문을 통해 지역 국회의원들을 공개적으로 비난하며 독립기념관 앞 시위와 농성의 원인을 국회의원에게 돌리는 부적절한 발언을 했다”면서 “이는 공공기관장으로서 중립성과 품위를 저버린 행위로 국민과 국회를 존중해야 할 기관장의 기본적 자세에 전혀 부합하지 않는다”고 지적했다.

이와 관련 김 관장은 최근 광복회 회원 등이 관장실을 점거하자 내부 직원들에게 보낸 글을 통해 지역 국회의원들이 합세해 장기농성을 벌일 수 있도록 편의시설을 제공해줄 것을 요구하는 ‘어처구니없는 일’이 벌어졌다고 주장한 바 있다.

권 장관은 이에 따라 김 관장에게 “독립기념관장으로서 독립운동의 역사와 독립유공자의 명예를 폄훼하는 듯한 언행은 결코 묵과될 수 없는 것”이라며 향후 공공기관장으로서 지녀야 할 역사적 책임감을 깊이 새길 것을 경고하면서 구체적인 업무를 지시했다.

권 장관의 업무지시는 독립운동의 역사적 의미와 독립유공자 명예를 훼손할 수 있는 발언이나 행동 즉시 중단, 독립기념관 운영이 국민 눈높이와 헌법 정신에 부합하도록 즉각 시정, 국회의원이나 특정 인사 비난을 비롯한 정치적 논란을 야기하는 언행 일절 삼가, 공공기관장으로서 중립성과 품위 철저 준수, 그리고 공적기관의 신뢰를 계속 훼손하는 경우 관장 직무를 수행할 어떠한 명분도 상실하게 될 것이라는 점을 명확히 인식할 것 등이다.

권 장관은 끝으로 “독립기념관은 특정 개인의 학문적 주장이나 논쟁의 장이 아니라 국민이 지켜온 역사적 자존심이자 후세에 물려줄 정신적 유산이다. 그 숭고한 가치를 더 이상 흔들어서는 안 될 것”이라면서 “국민의 신뢰와 독립운동 선열들의 숭고한 뜻을 더 이상 훼손하지 말 것을 장관으로서 다시 한번 엄중히 경고한다”고 재차 강조했다.

보훈부는 김 관장의 언행과 기관 업무수행에 문제가 없는지 지속적으로 관리·감독한다는 방침이다.

앞서 보훈부는 광복회 등의 김 관장에 대한 국민감사 청구에 따라 감사원 감사를 요청한 상태다.

한편 윤석열 정부에서 임명된 김 관장은 최근 광복절 경축식 기념사를 통해 “우리나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 말해 논란을 야기했다.

그의 임명과 취임 전후에는 뉴라이트 논란이 불거지기도 했다.