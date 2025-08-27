을지로·선릉역·서초 이어 네번째

하나은행은 지난 26일 시니어 세대를 위한 맞춤형 전문 채널인 ‘하나더넥스트 영등포 라운지’(사진)를 열었다고 27일 밝혔다.

하나더넥스트 라운지는 시니어 맞춤형 금융 상담과 라이프 케어 서비스, 문화 프로그램 등을 제공하는 복합 공간으로 기존 을지로, 선릉역, 서초동에 이어 영등포에서 네 번째로 문을 열었다.

영등포 라운지에는 전문 상담 인력인 ‘하나더넥스트 매니저’가 배치돼 ▷은퇴 필요 자금 분석 및 미래 자산 포트폴리오 설계 ▷유언대용신탁을 활용한 스마트한 자산 이전 준비 ▷건강관리 및 비금융 시니어 특화 콘텐츠 등 성공적인 노후 준비 솔루션을 제공받을 수 있다.

50여명을 수용할 수 있는 대형 세미나실도 마련해 세무·부동산 전문 세미나, 문화·교양 강좌 및 커뮤니티 모임을 정기적으로 진행할 계획이다.

이와 별개로 하나은행은 하나더넥스트의 비대면 플랫폼인 홈페이지를 개편했다. 하나금융연구소의 하나더넥스트연구센터가 제공하는 부동산, 연금, 세무, 요양 등에 관한 다양한 콘텐츠가 확대됐으며 하나은행의 분야별 전문가가 집필진으로 참여한 기고 섹션도 신설됐다. 김은희 기자