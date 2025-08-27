[헤럴드경제(서안)=함영훈 기자] ‘장안의 명강사’, ‘장안의 화제’, ‘장안의 맛집’

장안이라는 표현은 우리국민이 중국인보다 많이 쓰는 것 같다.

서안(西安:Xian)은 인천에서 비행기로 2시간 30분 가량 걸리는 옛 중국 영토의 서쪽지역 중심지이다. 우리나라에서는 ‘장안’으로 오늘날까지도 여러 일상 언어로 쓰이는, 바로 그곳이 서안이다.

서안과 그 반경 50km로 확장하면 많은 나라가 이곳을 도읍으로 삼았다. 함양은 현재 서안시 구역이고, 이들을 포함해 북경,남경,낙양 등 중국의 7대 도성 중에서 가장 오랜 기간 수도의 기능을 담당했던 곳이 장안, 즉 서안이다.

이해를 돕기 위해 서안 지리를 서울에 빗해 표현하면, 양천구쯤에 주나라 수도(호경)가, 고양시쯤에 진나라수도(함양: 현재 시안국제공항 자리)가 있었고, 수나라와 당나라때엔 현재 시안 중심부가 당시 도성 내에 있었다.

만 열세살에 즉위해 한동안 섭정세력 앞에 숨죽였던 진시왕은 지금 중국영토의 1/5 가량(북경,남경이남, 광주,곤명이북)을 통일한 뒤, 불우했던 어린시절, 힘겨웠던 정권찬탈, 정복전쟁 과정을 만회라도 하듯 권력을 누리는데 집착하는 것으로 묘사된다. 후대에 묘사된 진시왕의 가족사를 보면 한마디로 ‘콩가루’집안인데, 중국인들이 그토록 자랑하는 진시왕을 폄훼한 부정적 스토리가 지금도 회자되는지 갸우뚱하게 된다. 소수민족에서 출발해 영토확장과 함께 범위를 넓힌 한족은 한민족을 포함한 북방민족 만을 배척하거나 지우고, 자기네끼리는 찬양하는 경향이 있는데 말이다.

서울 도심에 빗대면, 진시왕은 서대문쯤 되는 곳에 아방궁을 지었고, 구리시쯤 되는 곳에 자신의 무덤을 짓기 시작했다.

만리장성 축조도 이때 시작된다. 물론 그의 노력을 무색하게 하듯, 만리장성 축조 목적이었던 몽골-한민족 계열의 흉노,선비,몽골,거란,여진,말갈은 만리장성을 넘어와, 기원 이후만 따져도 선비흉노 16국 시대를 포함해, 전조, 북위, 수나라, 당나라, 원나라, 청나라 등 1000년 넘게 중원의 패권자로 군림했다. 일부 재야학자는 신라가 대륙백제,대륙신라,요동고구려 군을 규합하고, 페르시아 지원군까지 끌어모아 당나라를 몰아내고 통일을 완성할 때 실제 장안(서안)까지 진격했다는 논리도 펼친다. 사마천의 사기적 ‘사기’ 이후 대륙 중원의 역사가 왜곡으로 점철된 것을 감안하면 이제 와서는 어느 말, 어떤 안내문을 믿어야할지 난감하기는 하다.

서안의 대표 관광지는 여산이라 불리는 납작 피라미드형 진시왕릉과 능역 일부를 차지하는 ‘병마용’이다. 첨단 기술로 다양한 여행지 예약과 안내를 돕는 트립닷컴이 서안여행 ‘트립 베스트’의 첫 손에 꼽은 여행지이다.

진시왕릉의 총면적은 마카오의 육지 면적과 맞먹는 30㎢에 달한다. 병마용갱(부장품 매장굴)의 면적은 2만㎡(6000평)로 3개 갱에서 1만개 가량의 병마용이 발견되었다.

관광객들이 볼 수 있는 병마용은 깨진 조각 맞추기가 끝난 2000개 안팎에 불과하고, 2200년전 묻힐 당시의 모습으로 도열시켜 놓았다. 발굴 당시는 병마용 하나하나가 모두 깨진 채 모습을 드러냈기 때문에 조각 퍼즐을 맞추는데 시간이 많이 걸렸다.

불멸의 생을 꿈꿨던 진시왕이 사후에 자신의 무덤을 지키게 할 목적으로 병사와 말의 모형을 흙으로 빚어 실물 크기로 제작토록 것이다.

이곳 관람은 춘추전국시대를 방불케하는 전쟁이다. 1개 연대 규모 병마용을 마주보는 위치에서 촬영하려면 난간쪽까지 겹겹이 붙은 입장객들이 모두 촬영을 마쳐야 한다. 러시아워 출근길 지하철 보다 훨씬 복잡하다고 보면된다. 폰, 카메라, 지갑, 여권 등 물건을 분실하지 않도록 조심해야 한다.

최근들어 서안 진시왕릉 병마용갱에서 특이한 모습을 발견한다. 1호갱 중 전시목적으로 세워진 병마용외에, 뒤편에도 병사와 말의 모습을 한 수백개의 병마용이 참호 형태의 지하가 아닌 지상에 서있다. 이들은 다름아닌 조각붙이기 작업이 거의 마무리되어가는 미완의 복원작품들이다.

이제 몇 달 후면 이들 ‘대기병마’가 참호 속에 새로 배치돼 보다많은 수의 병사 집결 모습을 볼수 있을 전망이다.

병마용을 만든 건 일하고 싸울 사람도 부족한데, 살아있는 장졸들을 생매장(순장) 시키기엔 너무도 아깝다는 판단 때문이다. 진시왕은 만리장성을 쌓는데 30만명, 자신의 무덤을 만드는데 70만명을 동원했다.

13세 소년 진시왕 즉위년인 BC246년 자기 무덤 공사를 시작해 죽은 때인 BC210년까지 마치지 못하고, 2세왕 즉위 2년이 지난 BC208년에야 공사를 마쳤다.

순장시킬 생사람이 없다면서 병마용을 만들었다지만, 진시왕 무덤을 완성한 2세왕은 마지막 출입구 완성작업, 독성 수은 강물 함정, 자동 화살 발사기 등 도굴꾼 접근시 바로 죽일 수 있는 작업 등을 마쳤다는 보고를 받고는 갱 안에 있던 수천명의 인부들이 나오지 못하게 막아, 생매장 시켰다. 그리고 후사가 없는 아방궁 수백명의 여인들, 진시왕의 노리개가 되었던 ‘후궁’들도 살해했다고 한다.

진시왕릉 병사용은 순장자가 아닌 부장품인데도 실제 사람 처럼 표정들이 살아있다. 웃는 병사, 결연한 표정의 병사 등 모습이 저마다 다른 점에서 도공들의 노력이 느껴진다. 그리고 이들은 일제히 상투를 틀고 있다.

일부 학자들은 비슷한 시기 고조선연방 람국이 이미 이곳을 정복해 있었다는 재야 역사기록, 한민족(동이족)만이 상투를 틀었다는 점 등을 들어 무덤의 주인이 진시왕이 아닐 수도 있다고 주장하지만, 증거를 내놓지 못하고 있는 상황이다. 물론 그렇다고 진시왕 것이라는 움직일수 없는 증가가 있는 것도 아니다.

중국 당국이 발굴을 더 이상 하지않기로 결정하면서 여러 궁금증을 해소할 기회는 사라졌다. 중국측 발굴 중단 결정이 일리 있는 이유는 채색돼 있던 병마용들이 1974년 최초 발견 이후 급격히 퇴색되는 점을 목도했기 때문이다.