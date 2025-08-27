[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]제30차 세계원자력구조공학회 학술대회(30th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology, 이하 SMiRT 30)가 2029년 8월 인천 송도국제도시에서 열린다.

인천광역시와 인천관광공사는 한국원자력학회와 협협력해인천 유치를 추진한 결과 최근 캐나다 토론토에서 열린 ‘SMiRT 28’에서 인천이 최종 개최지로 선정됐다.

이번 ‘SMiRT 30’ 인천 유치는 인공지능 발전과 글로벌 전력 수요 증가 속에서 원자력이 미래 핵심 에너지 인프라로 주목받고 있는 시대적 흐름과 맞물서 더욱 큰 의미를 가진다.

특히 송도국제도시 내 국제회의복합지구의 첨단 시설과 다각적인 지원 체계는 성공적인 개최를 뒷받침할 든든한 기반이 될 것으로 시는 기대하고 있다.

‘SMiRT 학술대회’는 지난 1971년 독일에서 처음 시작되어 2년마다 개최되고 있는 원자력 구조공학 분야의 대표적인 국제행사이다.

매회 500편 이상의 논문이 발표되며 구조공학 관련 전문가 약 1000여 명이 참가하는 세계적인 학술 교류의 장으로 자리매김해 왔다.