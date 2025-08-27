- AI·디지털 전환 연구분야 석사 이상 지원 자격 확대

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국철도기술연구원은 2025년 하반기 정규직 신규직원 공개채용을 실시한다고 밝혔다.

이번 채용에서는 연구직 15명과 기술직 1명 등 총 16명을 모집한다. 철도연은 인공지능(AI)과 디지털 전환 등 일부 분야는 지원 자격을 석사 이상 학위 소지자로 확대하여, 더 많은 청년 연구자들이 도전할 수 있는 기회를 마련했다.

모집분야는 철도물류, 전력전자, 환경·소재, 철도통신, 철도안전, 인공지능 및 디지털전환(AI·디지털트윈·IoT), 기술경영 등 다양한 분야이며, 상세 직무 내용은 8월 28일부터 채용 홈페이지 공고를 통해 확인할 수 있다. 철도연은 채용 홈페이지 내 Q&A 게시판을 운영하여 지원자들의 문의사항에 신속하게 대응할 계획이다.

채용 절차는 ▷필기전형 ▷서류전형 ▷전공(논술)면접 ▷종합면접을 거쳐 최종 합격자를 선발한다. 서류접수는 다음달 12일까지 출연연 공동채용 온라인 시스템을 통해 진행되며, 필기전형은 기술직에 한해 실시된다. 최종 합격자는 12월 중 발표 예정이다.

철도연은 1996년 설립된 과학기술분야 정부출연연구기관으로, 철도·대중교통·물류 등 공공 교통 분야 연구개발을 통해 국가 교통 인프라 발전을 선도해왔다. 최근에는 AI 기반 철도 데이터 분석, 친환경 교통·물류, 차세대 열차 시스템 개발 등 미래지향적 연구를 강화하며 글로벌 기술 경쟁력 확보에 주력하고 있다.

철도연은 일·가정 양립 지원을 통한 4회 연속 가족친화기관으로 인증 받았고, 2025년 일하기 좋은 근무환경으로 ‘잡플래닛 어워즈-공공분야 Best Company’로 선정되었다. 또한 교육부와 인사혁신처에서 Best-HRD(인적자원개발 우수기관) 인증을 획득하는 등 근무환경과 역량강화에서 높은 평가를 받고 있다.

사공명 철도연 원장은 “이번 채용은 철도와 교통, 물류 분야의 혁신을 이끌어갈 창의적이고 도전적인 인재를 확보하기 위한 중요한 과정”이라며 “특히 AI와 디지털 전환 등 미래 전략기술 분야에서 역량을 펼치고자 하는 연구자들의 적극적인 지원을 기대한다”고 밝혔다.