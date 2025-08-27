건설장비 전동화 위한 에너지 기술 연구 기관 첫 연구과제 ‘표준화’ 배터리 팩 개발

[헤럴드경제=박혜원 기자] 두산밥캣이 건설장비 전동화를 위한 배터리 팩 연구소를 공식 출범한다고 27일 밝혔다.

두산밥캣은 지난 26일 경기도 안양시에 위치한 인덕원 LDC비즈타워 내 ‘이포스 랩(eFORCE LAB)’ 출범식을 열었다. 이날 자리에는 스캇 박 두산밥캣 부회장, 박형원 두산밥캣 코리아 사장 등 주요 임원이 참석했다.

두산밥캣은 이포스 랩을 전동화 건설장비의 핵심 부품인 배터리 팩 관련 기술을 검증하고 개발하는 기관으로 삼을 계획이다. 이포스 랩은 전동화(electrification), 에너지(energy), 친환경(eco-friendly)의 각 앞글자와 힘(Force)을 결합해 ‘전동화 장비를 위한 최첨단 친환경 에너지 기술 개발 연구소’라는 의미를 담았다.

이포스 랩의 첫 연구과제는 차세대 표준화 배터리 팩 ‘BSUP(Bobcat Standard Unit Pack)’ 개발이다. 레고처럼 블록 형태로 조립이 가능해, 필요한 배터리 용량만큼 블록을 쌓아 확장할 수 있는 것이 특징이다. BUSP은 지게차를 시작으로 로더, 굴착기 등 두산밥캣 제품에 적용을 늘릴 계획이다.

두산밥캣은 지난해 자체 개발한 리튬인산철(LFP) 타입 배터리 팩을 자사 지게차에 탑재하는 등 배터리 팩 사업 기반을 다졌다. 스캇 박 부회장은 “건설장비의 전동화는 반드시 다가올 미래”라고 강조하며 “eFORCE LAB을 글로벌 배터리 팩 R&D 거점으로 삼아 험난한 작업환경에 노출된 건설장비에 최적화한 솔루션을 개발해 업계의 표준을 정의할 것”이라고 밝혔다.