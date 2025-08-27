‘맛-닿음 프로젝트’ 전개…7월 서산 감자 이어 두번째

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드가 전라남도 무안군과 함께 지역 상생 캠페인 ‘맛-닿음 프로젝트’를 추진한다고 27일 밝혔다.

프로젝트는 국산 농수산물의 우수성을 알리고, 소비를 촉진하는 동시에 지속가능한 식사를 제공하려는 취지다. 지난 7월 충남 서산의 해풍 감자에 이어 무안 고구마가 두 번째 주인공이다.

현대그린푸드는 무안 고구마를 전국 600여 단체급식 사업장에서 활용한다. 9월부터 두 달 간 ‘고구마채 튀김 국물 닭갈비’·‘돈육고구마 카레라이스’ 등 특별 메뉴를 편성할 계획이다.

아울러 무안 고구마를 활용해 만든 ‘유기농 아이스 군고구마’를 공식 온라인몰 그리팅몰에서 판매한다. 단체급식 사업장에서 경품 추첨, 퀴즈 이벤트를 열어 무안 특산물 알리기에도 나선다.

현대그린푸드 관계자는 “맛-닿음 프로젝트로 국산 농산물 소비 확대에 힘을 보탤 것”이라고 말했다.