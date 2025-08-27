정보보호·보안 스타트업 발굴·육성 등

[헤럴드경제=김은희 기자] 신한금융그룹은 지난 26일 한국인터넷진흥원과 디지털 신뢰 서비스 분야 스타트업의 육성과 글로벌 진출을 지원하기 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

양사는 ▷정보보호·보안 등 디지털 신뢰 스타트업 발굴·육성 ▷성장 단계별 맞춤형 투자 및 오픈이노베이션 프로그램 운영 ▷글로벌 진출 및 국내외 판로 개척 지원 등을 중심으로 협력을 강화해 나갈 예정이다.

신한금융은 국내 금융권 최초 스타트업 액셀러레이터 ‘신한 퓨처스랩’을 운영하며 국내외 혁신기업을 육성해 왔다. 지난달에는 인터넷진흥원과 일본에서 블록체인 기업을 초청해 기술 협력 기업설명회(IR) 데모데이를 개최하는 등 국내 스타트업의 해외 시장 진출을 지속적으로 지원하고 있다.

지난 4월부터는 블록체인 기반 인공지능(AI) 융합 응용서비스 개발 자금 지원사업을 통해 기업당 5000만원의 사업화 자금을 지원하며 그룹사 연계를 통한 매출 성과 창출을 뒷받침하고 있다.

신한금융 관계자는 “이번 협력을 통해 금융·보안·블록체인을 아우르는 혁신 생태계를 조성해 디지털 신뢰 사회 실현에 기여할 것”이라며 “혁신기업의 원활한 성장을 지원함으로써 새로운 일자리와 산업 발전으로 이어지는 선순환을 만들어가겠다”고 전했다.