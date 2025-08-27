[헤럴드경제=최은지 기자] 핀테크 기업 헥토파이낸셜과 중국 간편결제 기업 ‘이페이(YeePay)’는 양사의 자국 내 은행망을 이용한 한중 B2B 크로스보더 결제망 구축을 위한 전략적 협업에 나선다. 양사는 항공, 여행사 등 관광업계를 시작으로 가맹점을 확대해 나갈 계획이다.

헥토파이낸셜은 국내 은행과의 망 연동을 통한 펌뱅킹, 간편현금결제 등 뱅킹 서비스 기반 지급결제에 특화된 핀테크 기업이다. 최근에는 키오스크, 글로벌 외화 정산 서비스 등으로 사업 영역을 확대하는 한편 지급결제, 선불충전 및 지역화폐 분야의 경험을 토대로 스테이블코인 시장 진입도 준비 중이다.

이페이는 중국 중앙은행인 중국인민은행이 발급한 국경 간 결제 라이선스 및 내륙 결제 라이선스를 보유한 B2B 결제 서비스 선도기업이다. 130여 국가 및 지역에 걸친 글로벌 결제 네트워크를 구축하고 30여 개 통화에 대한 실시간 정산을 바탕으로 항공, 여행, 크로스보더 결제 관련 전문적 결제 솔루션을 제공한다.

헥토파이낸셜과 이페이는 양사를 허브로 한중 양국 은행 네트워크를 연결시켜 정산 시간을 단축시키고 기존 정산 시스템 대비 낮은 수수료와 유리한 환율 등을 가맹점에 제공해 보다 효율적이고 편리한 국제 거래를 지원할 예정이다. 중국은 오픈뱅킹과 같은 통합 은행망이 없는 데다, 일부 지방은행의 경우 해외 송금 등의 절차가 복잡해 국내 업체가 중국 업체들과 대금 등을 정산할 때 많은 어려움이 있었다.

양사는 각사의 금융 솔루션과 네트워크 등을 상호 공유해 한국 내 항공 및 관광 업계를 우선적으로 공략할 계획이다. 향후에는 관광업계 뿐만 아니라 크로스보더 결제가 필요한 산업 전반으로 협력 범위를 넓혀간다는 계획이다.

이페이 인터내셔널 글로벌 여행사업부 관계자는 “한중 관광 시장의 회복은 결제 산업에 새로운 기회를 가져오고 있다”며 “헥토파이낸셜과의 협력은 단순한 기술적 통합을 넘어서 탄력성 있는 국경 간 결제 인프라의 구축이자, 한중 관광 시장을 위한 더 간편하고 효율적인 결제 가교 역할을 하는 것”이라고 말했다.

헥토파이낸셜 관계자는 “이번 협력은 헥토파이낸셜이 국경 간 결제 분야에서 경쟁력을 더욱 강화하는 계기가 될 것”이라며 “양사의 자원을 통합함으로써 한중 관광업 분야에서 선호 받는 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.