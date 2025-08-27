지역 맞춤형 프로그램으로 유아교육 인프라 확대

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 강서구(구청장 진교훈)가 서울유아교육진흥원 본원 이전·설립을 본격화한다.

현재 서울시 종로구 사직동(사직로9길 15-8)에 있는 서울유아교육진흥원은 강서구로 이전을 추진하는데 오는 2030년 개원을 목표로 하고 있다.

이를 위해 구는 지난 26일 서울시교육청유아교육진흥원(원장 고문영)과 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약에 따라 양 기관은 ▷유아교육진흥원 이전·설립 관련 홍보 및 정보 공유 ▷이전·설립을 위한 주민과 소통 및 협력 체계 구축 ▷지역 특성을 반영한 유아교육프로그램 운영 지원 ▷그 외 유아교육 전반에서 협력을 강화하기로 합의했다.

서울유아교육진흥원은 서울시 유치원과 어린이집, 학부모, 교사를 지원하는 공식 교육기관이다. 유치원 교원 연수, 유아 맞춤형 교육과정 개발, 학부모 지원 프로그램 운영 등 유아교육 전반을 지원하고 있다.

본원은 강서구 이전으로 기존보다 넓고 쾌적한 환경에서 체험 중심의 유아전문 서비스를 제공할 것으로 기대된다.

구는 강서별빛우주과학관, 평생학습관, 구립도서관 등 기존 인프라에 유아교육 거점을 더해 종합 교육지원 체계를 강화한다.

유아교육진흥원이 들어설 예정인 구(舊) 염강초 부지는 2020년 폐교 이후 지구대, 예방접종센터, 대안학교 등으로 임시 활용됐다.

구 관계자는 “이번 협약은 강서의 교육 지형을 한 단계 끌어올리는 전환점이 될 것”이라며 “아이들이 더 좋은 환경에서 배우고 돌봄을 받을 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.