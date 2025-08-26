[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기평택항만공사(GPPC)가 25일 경기해양안전체험관에서 ‘2025년 청렴 역량강화 워크숍’을 성공적으로 개최했다고 밝혔다. 이번 워크숍은 김석구 사장의 부패 척결 및 청렴 실천 의지를 담아 전 직원의 청렴 문화를 내재화하고 부패방지 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

이번 워크숍의 슬로건은 “청렴으로 뛰는 여러분이 GPPC의 심장입니다”로, 청렴이 기관 운영의 핵심 동력임을 강조하는 메시지를 담고 있다.

이날 행사는 ▷청렴 표어 공모전 시상식 ▷반부패 청렴정책 및 주요 사례 특강으로 구성됐다. 특히, 올해 처음 실시된 청렴 표어 공모전은 직원들의 높은 참여와 관심을 이끌어냈다. 수상작들은 향후 GPPC의 청렴 홍보 활동에 적극 활용될 예정이다.

이어 진행된 청렴 강의에서는 외부 전문 강사가 초청되어 공공기관의 청렴 의무와 반부패 정책의 중요성을 심도 있게 다뤘다. 공사 직무와 관련된 실제 사례를 중심으로 한 강의는 직원들의 이해를 높이고 실천 의지를 다지는 계기가 되었다.

김석구 사장은 “청렴은 단순한 규율 준수를 넘어 공공기관의 존재 이유이자 가장 중요한 가치”라며 강조했고, “청렴 실천은 어렵지 않다. 어떤 식사나 선물이든 불편하다고 생각되면 안하면 된다. 이번 워크숍을 통해 우리 모두가 청렴의 중요성을 다시 한번 되새기고, 투명하고 신뢰받는 기관으로 거듭나길 바란다”고 밝혔다.

경기평택항만공사는 앞으로도 다양한 교육 및 캠페인을 통해 청렴 문화를 확산하고, 윤리적 책임경영을 강화해 나갈 계획이다.