2년간 보상·수용 절차 마무리, 토지 24만㎡ 소유권 이전 3500여 가구 주거단지 2026년 착공, 2029년 완공 목표

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울 강남구 구룡마을이 약 2년에 걸친 보상협의와 수용 절차를 끝내고 본격 개발을 위한 첫 단추를 끼웠다. 서울시와 서울주택도시개발공사(SH)는 구룡마을 도시개발사업 구역 내 토지와 비닐하우스 등 물건 1931건의 소유권 취득을 모두 완료했다고 27일 밝혔다.

구룡마을은 1970~1980년대 철거민 등이 모여 형성된 강남 최대 판자촌으로, 화재와 홍수 위험이 남아 있는 대표적 주거 취약지였다. 2012년 도시개발구역으로 지정됐지만 개발 방식에 대한 갈등으로 장기간 표류하다 이번 소유권 이전 완료로 사업이 정상궤도에 올랐다.

서울시는 지난 3월 설계공모 당선작을 발표하며 오는 2029년까지 청년·신혼부부·노년층이 함께 어울리는 자연 친화형 주거단지를 조성한다는 계획을 내놨다. 이번 소유권 이전은 안전한 주거환경 조성을 위한 기반을 마련한 셈이다.

보상 절차는 2023년 5월 보상계획 공고 이후 세 차례 보상협의회·감정평가·협의계약을 거쳐 진행됐다. 협의가 성립되지 않은 물건과 토지에 대해서는 수용재결 절차가 이어졌고, 올해 2월부터 8월까지 차례대로 수용개시가 이뤄졌다.

수용재결 절차란 사업시행자가 공익사업의 수행을 위해 토지 등을 취득하고자 토지·물건 소유자 등과 먼저 협의 계약을 진행하고, 협의가 성립되지 않으면 지방토지수용위원회를 통해 토지·물건 등을 취득할 수 있는 법적 절차다.

그 결과 사유지 24만㎡와 각종 간이공작물 등 물건 전체가 SH 명의로 이전됐다.

서울시는 지난해 7월 개발계획 변경을 통해 가구 수를 기존 2838가구에서 3520가구로 확대했다. 공동주택 외에도 공공복합시설·초등학교·공원 등이 함께 조성될 예정이다. 현재는 설계공모 당선작을 반영한 개발·실시계획 변경 절차가 진행 중이며, 오는 2026년 하반기 착공에 이어 2029년 준공이 목표다.

김창규 서울시 균형발전본부장은 “구룡마을의 토지와 물건 소유권이 SH로 이전 완료되면서, 자연친화적 주거단지 조성을 위한 기반이 마련됐다”며 “미이주 거주민들과 지속해서 소통해 거주민들이 안전한 주거 환경으로 이주할 수 있도록 지원하는 한편, 내년 하반기 안정적으로 공공주택 건설공사를 착공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.