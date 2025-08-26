[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 2018년 발표한 ‘페이크 러브(FAKE LOVE)’가 세계 최대 스트리밍 플랫폼에서 10억뷰를 달성했다.

26일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 지난 2018년 5월 발매된 정규 3집 ‘러브 유어셀프 전 ‘티어’ (LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’)’의 타이틀곡 ‘페이크 러브’가 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 10억 회(8월 24일 자 기준)를 돌파했다. 방탄소년단의 단체곡으로는 통산 5번째 10억 스트리밍 곡이다.

‘페이크 러브’는 그런지 록(Grunge rock) 기타 사운드와 그루비한 트랩(Trap) 비트가 돋보이는 이모 힙합(Emo hip hop) 장르다. 운명인 줄 알았던 사랑이 거짓이었다는 것을 깨달았을 때의 마음을 노래한다.

이 곡은 발표 당시 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’ 10위, 영국 ‘오피셜 싱글 차트 톱100’ 42위에 올랐다. 이 곡이 수록된 앨범은 한국 가수의 음반 중 최초로 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다는 기록을 갖고 있다.

멤버 개인의 활약상도 상당하다. 막내 정국은 지난 2023년 9월 발표한 솔로 싱글 ‘3D (feat. Jack Harlow)’가 지난 24일 기준 누적 재생 수 10억 회를 돌파했다. 정국은 ‘세븐(Seven) (feat. Latto)’, ‘스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)’, 찰리 푸스와 협업한 ‘레프트 앤드 라이트(Left and Right) (Feat. Jung Kook of BTS)’에 이어 총 4곡의 10억 스트리밍 곡을 보유하게 됐다. K-팝 솔로 가수 중 최다 기록이다.

‘3D (feat. Jack Harlow)’는 발표 당시 ‘핫 100’과 ‘오피셜 싱글 톱100’에 나란히 5위로 진입했다. 이 곡은 2000년대 중반의 힙합(Hip hop)과 댄스(Dance)를 기반으로 한 올드스쿨풍의 사운드를 정국의 색깔로 소화한 R&B 팝(Pop) 장르다. 3차원의 ‘너’를 직접 만나고 언제나 ‘우리’로 함께하고 싶다는 메시지를 담았다.

방탄소년단은 스포티파이에서 ‘다이너마이트(Dynamite)’로 20억 회 스트리밍을 달성했다. ‘마이 유니버스(My Universe)’, ‘버터(Butter)’, ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (feat. Halsey)’가 앞서 10억 회 이상의 스트리밍을 기록했다. 누적 1억 회 이상 재생된 단체곡은 총 127곡이다.