경찰청 ‘국제 사이버범죄대응 학술대회’ 개최 사이버 안전·신뢰 구축 위해 각계 전문가 논의

[헤럴드경제=이용경 기자] 전 세계 사이버 전문가들이 AI 발전에 따른 사이버범죄에 공동 대응하기 위해 26일 서울에 모인다.

경찰청은 이날부터 28일까지 3일간 서울 서초구 JW메리어트 호텔 서울에서 ‘2025 국제 사이버범죄 대응 학술대회(ISCR 2025)’를 연다고 밝혔다.

국제 사이버범죄 학술대회는 올해 26회째로 경찰청이 매년 주최하는 행사다. 국내외 법집행기관을 비롯해 국제적인 IT 기업·공공기관·학계·민간 단체 등 각계 사이버 전문가들이 모인다.

이번 학술대회에서는 ‘사이버세상 속 신뢰: 모두를 위한 안전’이라는 대주제 아래 ‘생성형 인공지능(AI) 시대의 새로운 위협’, ‘가상자산의 확대와 사이버 금융 범죄’ 등 6개 세부 주제가 선정됐다.

참석자들은 급증하는 사이버 위협에 효과적으로 대응하고 신속한 범죄 해결을 위한 국제 공동 대응 방안을 논의할 예정이다.

이재명 대통령은 이날 영상 축사에서 인공지능(AI)을 비롯한 첨단 기술의 혁신과 그 이면의 사이버범죄로부터 국민 일상을 지키는 일이 가장 중요하다고 강조했다. 특히 디지털 성범죄와 전화금융사기(보이스피싱)를 비롯한 다중피해 사기, 가상자산을 악용한 자금세탁 피해가 꾸준히 증가하고 있다며 국제적 협력을 통한 대응을 당부했다.

박성주 국가수사본부장은 개회사에서 “신뢰에 기반한 연대를 통해 안전한 사이버공간 확보할 필요성이 있다”며 “AI 등 미래치안 기술력과 수사역량을 강화하고 국내외 관계 부처·기업·시민사회가 협력해 빈틈없는 사이버공동체를 만들어갈 것”이라고 선언했다.

이날부터 3일간 진행되는 학술대회는 사전등록을 통해 누구나 참가가 가능한 공개 분과(1일 차·2개 주제 6개 강연)와 국내외 법집행기관 종사자들만 참가할 수 있는 비공개 분과(2~3일 차·4개 주제 15개 강연)로 나뉘어 진행될 예정이다.

특히 이번 학술대회 기간에는 인터폴이 주관하는 아시아 사이버 부서장 회의가 병행 개최된다. 한국·중국·일본·싱가포르·홍콩의 사이버 부서장이 모여 아시아 국가 간 사이버범죄 대응 방안에 대해 논의할 예정이다. 아울러 해외 정보기술(IT) 기업과 가상자산 거래소 등과의 다자·양자 회담을 통해 공조 범위 확대 등 협력 증진 방안 등도 모색한다.