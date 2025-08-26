“당 침몰로 몰고 가면 신임 대표라도 못 두고 봐”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 조경태 국민의힘 의원은 26일 장동혁 신임 국민의힘 대표를 겨냥해 “내란 수괴로 재판받고 있는 윤석열 전 대통령을 접견하려면 당대표를 그만두고 개인 자격으로 가길 바란다”며 “당을 분열로 몰고 가는 정도가 아니라 당을 침몰로 몰고 간다면 신임 대표라도 두고 볼 수 없다”고 했다.

조 의원은 이날 오후 페이스북에 “위헌 불법 비상계엄으로 대통령직에서 파면되고 내란 수괴죄로 재판받고 있는 윤 전 대통령을 옹호·지지하는 세력과 함께 손을 잡고 당대표에 당선된 장 대표는 이제라도 특정 지지 세력의 대표가 아니라 국민의힘 전 당원의 대표란 점을 잊지 말길 바란다”며 이같이 적었다.

장 대표는 이날 오전 당대표 선거 결선에서 김문수 후보를 꺾고 당대표에 당선됐다. 조 의원도 당대표 선거에 도전했으나 지난 22일 전당대회에서 탈락했다.

조 의원은 장 대표를 향해 “비판의 목소리를 담아 내지 못하고 내부 총질이란 프레임을 씌워 입막음을 하겠다는 것은 스스로 민주 정당을 부정하고 독재 정당으로 가려는 것인데 뜻대로 되겠는가”라며 “근소한 차이로 당선된 이후 곧바로 내란 우두머리 혐의로 재판받고 있는 윤 전 대통령을 접견하겠다는 것이 제대로 된 발언인가”라고 되물었다.

그러면서 “국민 대다수가 윤 전 대통령 비상계엄을 반대하고 파면에 동의하는데 그 국민들과 반하는 길을 선택한다는 것은 결국 당을 구렁텅이로 몰아넣는 결과를 초래할 것”이라고 주장했다.

조 의원은 “잘못된 리더는 결국 자신과 조직을 죽인다. 다수의 국민뿐 아니라 많은 당원들이 윤 전 대통령과는 단절하고 가야 된다고 주장한다”며 “국민들 목소리를 잘 경청하길 바란다”고 했다.

이어 “국민들과 싸우려 들면 결국 지게 된다”며 “그리고 당대표가 마음대로 좌지우지할 수 있는 정통 보수 국민의힘이 아니다”라고 덧붙였다.