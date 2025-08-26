26일 직원들 대상 ‘호소문’ 발송 “무분규 이어오며 찬사 받아온 우리 긍정적 평가 이어갈지 기로에 서“ 강조

[헤럴드경제=김성우 기자] “지난 6월 시작한 단체교섭에서 진정성 있게 임했음에도, 2주전 일괄제시로 인한 이견차로 교섭이 결렬됐다. 대단히 안타까운 마음이 드는 것은 저만의 심경이 아닐 것 같다.”

이동석 현대자동차 사장이 직원들에게 2025년도 단체협상의 재개를 요청하는 호소문을 발송했다.

26일 완성차 업계에 따르면 이 사장은 “현재 마주한 혹독한 경영환경을 극복하기 위해 모두가 한마음으로 지혜와 힘을 모아야 할 때”라면서 “노사가 어려운 경영환경속에서도 일류 기업답게 ‘대화와 협의’를 통해서 고셥을 마무리하자”라고 밝혔다.

이어 “최근 수년간 노사가 파업이나 생산손실 없이 교섭을 원만히 마무리하면서, 현대차 노사에 대한 긍정적인 평가가 잇따르고 있다”라면서 “지금 우리 노사는 지지와 성원을 이어나갈 것인지, 대립과 갈등의 모습으로 수년간 쌓아온 이미지를 뒤로하고 회귀하느냐의 갈림길에 서 있다”라고 전했다.

그는 “현대차는 ‘글로벌 관세전쟁’이라는 전례없는 리스크 속에서 대한민국 자동차 산업의 위기 극복과 활로 모색에 총력을 다하고 있다”라면서 “노사가 위기 대응에 힘을 모아야 할 때, 교섭이 교착화되고 대립 상황이 지속된다면 우리 모두에가 아무런 도움이 되지 않는다”고 강조했다.

또한 “글로벌 일류기업의 현대차 위상에 걸맞게 ‘가치있고 의미있는’ 교섭결과를 만들어나가자”라며 “현대차의 백년대계를 함께 세위고 같이 만들어 나갈 수 있도록 직원 여러분들의 성원과 이해를 당부드린다”고 덧붙였다.

이 사장의 이같은 메시지는 전날 현대차 노조가 전체 조합원(4만2180명)을 대상으로 쟁의행위 찬반투표를 한 결과 투표자(3만9966명) 기준 90.92%가 찬성하면서 쟁의권을 확보한 데 대한 대응으로 풀이된다. 이날 중앙노동위원회가 현대차 노사 양측의 입장 차이가 크다고 판단하면서, 현대차노조는 쟁의행위에 돌입하게 됐다.

노조는 향후 중앙쟁의대책위원회를 열어 파업 여부와 일정 등을 논의할 계획이다. 쟁대위 출범식은 오는 28일 열린다. 노조가 실제 파업에 돌입할 경우 7년 만의 일이 된다. 자동차 업계에선 회사 측이 협상안 제시를 위해 조만간 교섭 재개를 요청할 가능성이 큰 것으로 관측하고 있다.

하지만 올해 노측의 제안이 사측 입자에서는 까다로운 조건으로 풀이된다는 점이 우려스러운 대목이다. 노조는 올해 기본급 14만1300원 인상(호봉승급분 제외), 작년 순이익의 30% 성과급 지급, 통상임금에 각종 수당 포함, 직군·직무별 수당 인상 또는 신설 등을 요구해 왔다. 또한 현재 60세인 정년을 국민연금 수령 개시 전년 연말(최장 64세)로 연장, 주 4.5일제 도입, 상여금을 현재 통상임금의 750%에서 900%로 인상도 요구했다.

이에 노사는 지난 6월 18일 상견례 이후 17차례 교섭했으나 별다른 접점을 찾지 못했다. 회사 측이 별다른 안을 제시하지 않자 지난 13일 교섭 결렬을 선언하고 파업 수순에 돌입했다.

현재 노측은 지난해 영업이익 14조2396억원, 올해 2분기 매출 7.3%(작년 대비) 증가, 미국 관세 리스크 일부 해소 등을 내세우며 인상 요인이 충분하다고 주장하고 있다. 여기에 사측은 “여전한 미국 관세 압박과 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화) 등으로 올 하반기 영업이익률이 하락할 것으로 예측되는 상황을 고려해야 한다”고 맞서는 상황이다.