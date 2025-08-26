주민과 함께하는 자원순환 문화 확산 거점 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 26일 동대문구 자원순환 정거장 개소식을 개최했다.

이날 행사에는 이필형 동대문구청장을 비롯해 지역구 의원, 삼육보건대 총장 등 20여 명이 참석했다.

자원순환 정거장은 자원 재활용과 순환 경제 실현을 위한 거점 공간으로, 동대문구 회기로18길 3에 마련됐다.

이번 개소를 통해 관내 첫 번째 자원순환 정거장이 문을 열게 되었으며, 이번 사업은 동대문구와 삼육보건대, 동대문종합사회복지관, 동대문지역자활센터, 한국업사이클링공예협회가 협력하여 조성됐다.

구는 공간을 마련, 삼육보건대는 운영 총괄 및 예산 지원을 맡는다. 또 동대문종합사회복지관과 동대문지역자활센터는 종이팩 수거·세척 시스템 구축과 인력을 지원, 한국업사이클링공예협회는 자원순환 교육과 홍보를 담당한다.

이필형 동대문구청장은 “자원순환 정거장은 단순한 재활용 거점을 넘어 주민과 지역 기관이 함께 만드는 지속 가능한 미래로 가는 출발점”이라며 “앞으로도 친환경 정책을 확대해 동대문구를 서울의 대표적인 자원순환 도시로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

동대문구는 개소식을 계기로 지역사회와 함께 자원순환 선순환 구조를 정착시켜 나갈 계획이다.