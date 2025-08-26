스위트파크·HOS·신세계마켓 이어 4번째…6000평 규모 최정상급 F&B 전문가 협업…건강 편집숍·전통주관 선봬 글로벌 미식 종착지 목표…“미식의 정점 경험하는 공간”

[헤럴드경제=정석준 기자] 국내 백화점 점포 매출 1위인 신세계백화점 강남점이 식품관 개편의 마지막 퍼즐이었던 델리 전문관 새단장을 마쳤다.

신세계백화점 강남점은 26일 지하 1층에 약 1200평 규모의 프리미엄 델리 전문관을 열었다고 밝혔다. 이로써 강남점은 지난해부터 시작된 식품관 프로젝트 리뉴얼 작업을 마무리하게 됐다.

스위트파크(2024년 2월), 하우스 오브 신세계(2024년 6월), 신세계마켓(2025년 2월)에 이은 4번째 공간으로, 영업면적을 모두 합하면 국내 최대인 6000평 규모가 된다.

이번에 재단장한 구역은 프리미엄 델리 전문간과 건강 전문관, 전통주 전문관으로 구성됐다.

프리미엄 델리 전문관은 신세계가 아시안, 한식, 양식 등 다양한 분야의 최정상급 F&B(식음) 전문가들과 협업해 완성했다.

아시안 장르는 지역을 한층 세분화한 것이 특징이다. 싱가포르식 레시피의 미쉐린 빕그루망 ‘윈디그리노스’, ‘남스 델리’(태국), ‘구오 만두’(중국), ‘교토 오니마루’(일본), ‘블루 버터플라이’(베트남) 등이 들어온다.

한식으로는 미쉐린 1스타 레스토랑 오너 쉐프인 김도윤 쉐프의 한식 면요리 전문 브랜드 ‘서연’, 제주 인기 음식점 숙성도의 숯불 돼지 덮밥 브랜드 ‘화돈점정’을 준비했다.

양식 장르에선 슈퍼 푸드, 저속 노화 등 최신 트렌드를 반영했다. 제철 채소를 샐러드바처럼 원구매할 수 있는 ‘베지 스튜디오’, 안유성 명장의 포케·샐러드 전문점 ‘와사비 그린’을 선보인다.

베키아에누보 베이커리의 프리미엄 브랜드 ‘베키아에누보 가스트로’, 서울 성수동 소금빵 맛집 ‘베통 키츠네트’, 고디바의 크레페 매장인 ‘고디바 크레페’ 등이 국내 최초로 정식 매장을 연다.

건강 전문관은 업계 최초로 스포츠, 수면, 스트레스 등 고객의 상황에 맞춰 건강 보조식품을 구매할 수 있는 큐레이션 전문 매장으로 꾸몄다. 테아닌, 초유 단백질, 저분자 콜라겐 등 프리미엄 원료를 담은 음료들을 판매하는 ‘웰니스바’도 있다.

전통주 전문관은 ‘전주이강주’, ‘문배주양조원’ 등 지역 대표 양조장과 협업했다. 약 200여종에 달하는 전통주와 수천만원에 이르는 초고가 상품도 선보인다. 유명 아티스트들이 제작에 참여한 ‘압구정 막걸리’, ‘아이긴 애플 진’, ‘경탁주’, ‘BOONZA’ 등도 소개한다.

신세계백화점은 이번 강남점 식품관 리뉴얼 완성을 통해 글로벌 미식의 종착지로 거듭난다는 목표다. 식품관 바로 옆에 위치한 센트럴시티 파미에스테이션과 더하면 1만평 규모로, 대한민국 맛집을 총망라해 ‘미식의 정점’을 경험하게 하는 공간이 됐다는 설명이다.

신세계백화점 식품담당 최원준 상무는 “신세계 강남점 식품관 완성은 8년여간의 도전과 혁신이 만든 결과물로, 대한민국 미식 수준을 한 단계 끌어올린 상징적인 성과”라며 “앞으로도 차별화된 콘텐츠와 서비스 혁신을 이어가며 오프라인 공간만이 줄 수 있는 가치를 제시해나갈 것”이라고 말했다.