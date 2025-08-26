“국무부 부의전장이 의전장 대행 자격으로 영접” 문재인 전 대통령도 공식실무방문서 호텔 투숙

[헤럴드경제=문혜현 기자] 외교부는 26일 방미 중인 이재명 대통령이 공식 영빈관인 블레어하우스가 아닌 호텔에 머무는 것을 두고 “미국 측으로부터 홀대를 받고 있다는 주장은 사실과 다르다”고 밝혔다.

외교부 관계자는 “미국 측은 내부수리로 블레어하우스 제공이 어렵다며 우리 측에 정중히 양해를 구해온 바 있다”고 설명했다.

외교부는 또한 “이번 이재명 대통령의 공식실무방문 준비 과정에서 미국 측은 우리 정상의 미국 방문을 환영하며, 성공적인 방문이 될 수 있도록 최대한 협조하겠다는 의사를 거듭 표명한 바 있다”고 덧붙였다.

의전장이 아닌 의전장 대행이 공항 영접에 나선 것 또한 미국 측이 사전에 알려온 사항이라고 밝혔다. 외교부는 “국무부 부의전장이 의전장 대행 자격으로 공항 영접 예정이라고 전한 바 있다”고 했다.

지난 정부 때도 비슷한 예가 있었다. 지난 2021년 5월 문재인 전 대통령의 공식실무방문 당시에도 보수공사로 인해 블레어하우스가 아닌 외부 호텔에 투숙한 전례가 있다. 018년 5월 및 2017년 6월 미국 의전장이 아닌 의전장 대리가 공항 영접을 나온 사례가 있다.