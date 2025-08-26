삼성전자·삼성물산 등 19개사 대상 8월 27일~9월 3일 서류접수

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성그룹이 오는 27일부터 2025년 하반기 신입사원 공개채용을 실시한다.

삼성전자는 “삼성그룹은 국내외 불확실한 경영 환경 속에서도 공채 제도를 유지하며 청년들에게 안정적인 취업기회를 제공하고 있다”며 “우수 인재를 확보하고 청년들에게 양질의 취업기회를 제공하기 위해 27일부터 올해 하반기 공채를 실시할 계획”이라고 26일 밝혔다.

이번 채용 대상은 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성생명 등 주요 계열사를 비롯해 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 제일기획, 에스원, 삼성웰스토리 등 총 19개사다.

지원서는 27일부터 다음달 3일까지 삼성 채용 홈페이지 ‘삼성커리어스’를 통해 접수할 수 있다.

9월 중 직무적합성 평가를 시작으로 ▷삼성직무적성검사(GSAT, 10월) ▷면접(11월) ▷건강검진 순으로 진행된다. 다만 SW 직군 지원자는 GSAT 대신 실기 기반의 SW 역량 테스트를, 디자인 직군 지원자는 포트폴리오 심사를 통해 선발된다.

삼성그룹은 1957년 국내 최초로 공채 제도를 도입한 뒤 약 70년간 이를 유지하며 청년 일자리 창출에 앞장서고 있다. 상·하반기에 정기적으로 진행되는 공채는 청년 취업 준비생들로부터 예측 가능한 취업 기회로 호평 받고 있다.

1993년 대졸 여성 신입사원 공채를 신설, 1995년 학력 제한을 없애는 등 차별 없는 ‘열린 채용’을 선도해왔으며, 자체 개발한 GSAT을 통해 공정하고 체계적인 인재 선발 시스템을 구축해왔다. 또한 직급 체계 단순화, 연공서열식 인사 관행 폐지, 평가제도 개편 등을 통해 인사 혁신도 이어가고 있다.

청년 인재 육성을 위한 투자도 지속된다. 삼성은 2019년부터 무상으로 운영 중인 ‘삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY)’를 통해 지금까지 8천여 명의 수료생을 배출했으며, 이들은 국내외 기업 2000여 곳에 취업했다. 최근에는 교육 대상을 마이스터고 졸업생까지 확대하고, 커리큘럼을 AI 중심으로 개편했다. 또한 채용연계형 인턴 제도를 통해 우수 고졸 인재가 졸업 후 바로 삼성에 입사할 수 있도록 지원하고 있다.

이 밖에도 삼성은 전국기능경기대회 입상자 특별채용, 벤처 육성 프로그램 ‘C랩 아웃사이드’, 자립준비청년 지원 사업 ‘희망디딤돌 2.0’ 등을 통해 청년층 일자리 확대와 스타트업 생태계 활성화에도 기여하고 있다.