건설산업 발전 유공자들에 총 111점 포상 김윤덕 “산업 체질개선·안전문화 정착 최선”

[헤럴드경제=서정은 기자] 국토교통부와 대한건설단체총연합회는 27일 오전 서울 강남구 소재 건설회관에서 ‘2025 건설의 날’ 기념식을 개최한다.

‘건설, 우리의 꿈과 미래를 위한 약속’이라는 주제로 열리는 이번 기념식에는 김윤덕 국토교통부 장관을 비롯해 맹성규 국회교통위원장, 한승구 대한건설단체총연합회 회장, 윤학수 대한전문건설협회 회장, 정원주 대한주택건설협회장 등을 포함해 총 700여명이 참석한다.

기념식에서는 건설산업 발전에 공로가 큰 유공자들에게 훈·포장, 대통령표창, 국무총리 표창, 국토교통부 장관표창 등 총 111점의 포상을 수여할 예정이다.

금탑산업훈장은 김상수 한림건설 회장이 수여받으며, 은탑산업훈장은 이성수 신우공영 대표이사와 정달홍 성보엔지니어링 회장이 받는다. 동탑산업훈장은 이용호 신성건설 대표이사, 장세현 동극건설 대표이사, 이선구 대흥건설 대표이사가 수여받는다.

이밖에도 임근홍 유림건설 대표이사 등 3인이 산업포장을, 홍진영 태백개발중기 대표 등 6인이 대통령표창을 받는다. 국무총리표창에는 이훈구 신도종합건설 대표이사, 김상경 대우건설 상무 등 6인이 받는다. 국토교통부장관표창은 정길모 삼원종합건설 대표이사 등 총 90인이 수여받는다.

이번 기념식에서는 주제영상 상영을 통해 그간 건설산업이 이뤄온 성과, 위기극복을 위한 노력과 다짐을 함께 공유하는 시간도 마련한다. 아울러 건설현장 중대재해 근절 및 건설안전 문화 혁신을 위한 결의문을 낭독해 건설안전에 대한 문제의식을 공유하고, 정부의 안전정책에 적극 동참하는 건설업계의 각오를 다질 예정이다.

김윤덕 국토부 장관은 “건설산업이 저성장·경기침체의 어려움을 극복하고 미래로 도약할 수 있도록 주택공급 확대, 스마트 건설기술 도입, 해외건설 진출 등을 적극 지원하겠다”고 밝힌다. 또한 “건설현장이 국민에게 신뢰받는 안전한 일터가 될 수 있도록 산업 체질개선과 안전문화 정착에도 최선을 다할 것”이라고 강조할 방침이다.