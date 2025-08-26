회사측 “복지 향상으로 사람 중심 기업문화 만들것”

동아쏘시오홀딩스 IT계열사 DA인포메이션이 무더위 속에서 근무하는 임직원을 위해 화채 트럭을 보내 위로했다.

이 회사는 임직원 모두가 일터에서 행복을 느낄 수 있도록 사람 중심의 기업문화를 만들어 나가고 있다. 올 들어 출산축하금을 높여준데 이어 출산 때 과일바구니를 보내는 등 경조사를 함께 챙겨준다.

출퇴근 부담을 줄이고 가족 친화 라이프스타일을 반영하고자 유연근무제도 대폭 확대했다. 기존에는 8시 30분~17시 30분, 9시~18시 두 가지 근무시간만 제공됐다. 이를 9시 30분~18시 30분, 10시~19시까지 선택지를 넓혀 개인의 리듬에 맞는 근무환경을 실현했다.

이런 제도 개편은 업무효율성과 기업성과 향상으로 이어지고 있다. DA인포메이션은 앞으로도 사람 중심의 조직문화를 구축, IT 업계 내 건강한 근무환경 확산에 기여할 계획이다.

DA인포메이션 관계자는 “임직원 모두가 일터에서 행복을 느낄 수 있도록 사람 중심의 기업문화를 만들어 나가겠다”고 했다.